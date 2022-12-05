CHP'de aday adaylığı için ilk istifa
Partilerde seçim hazırlığı sürüyor. CHP Kayseri İl yönetiminde görev alan Avukat Niyazi Ünalmış, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
- 05.12.2022 14:08
- Güncelleme: 05.12.2022 14:08
2023 Haziran ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık 7 ay kala partilerin il örgütlerinde de hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Daha önce MHP Kayseri teşkilatında 6 isim istifa etmişti. Bugün de CHP Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Niyazi Ünalmış’ın, genel seçimde partisinden milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa ettiği öğrenildi.
Bundan sonra gözler, seçim takviminin açıklanmasında ve CHP Genel Merkezi'nde olacak.
1ha
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