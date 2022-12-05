CHP'de aday adaylığı için ilk istifa

2023 Haziran ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık 7 ay kala partilerin il örgütlerinde de hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Daha önce MHP Kayseri teşkilatında 6 isim istifa etmişti. Bugün de CHP Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Niyazi Ünalmış’ın, genel seçimde partisinden milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Bundan sonra gözler, seçim takviminin açıklanmasında ve CHP Genel Merkezi'nde olacak.