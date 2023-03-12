CHP’de adaylık başvurusu yarın başlıyor

CHP milletvekilliği genel seçimleri 13 Mart’ta (yarın) başlayacak olup, 20 Mart'a kadar sürecek. Aday adaylarından ise alınacak ücretler belli oldu. Kadın, genç ve engelli aday adayları 15 bin lira, diğer aday adayları 30 bin lira ödeme yapacak. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illerinden başvuranlardan özel ödenti alınmayacağı, yalnızca dosya ücreti alınacağı duyuruldu.

ADAY ADAYLARININ TESLİM ETMESİ GEREKEN YAZILI BELGELER

1- Aday adaylığı başvuru belgesi

2- Özel ödenti makbuzu

3- Nüfus cüzdanı örneği

4- Öğrenim durumunu gösterir diploma örneği

5- Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi

6- İki adet biyometrik fotoğraf

7- Askerlik durum belgesi

8- Görevden çekilmesi gerekenler için istifa/ayrılma belgesi

9- Sağlık raporu örneği veya engelli kimlik kartı örneği (engel durumu yüzde 40 ve üzerinde olanlar için)