CHP’de Başkan Keskin, yeniden aday

Cumhuriyet Halk Partisi 23 Eylül Cumartesi günü Kayseri Olağan İl Kongresini gerçekleştirecek. Kongreye sayılı günler kala CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, yaptığı basın toplantısında yeniden aday olacağını açıkladı. CHP Kayseri İl Binasında gerçekleştirilen basın toplantısına CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer ve parti üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin’e başarılar dileyerek, “Türkiye’nin şu anda Cumhuriyet Halk Partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Dolayısıyla bu süreçte görev almak, sorumluluk almak son derece büyük sorumluluk. Şu an başkanımız adaylığını açıkladı, aday olma isteyen farklı arkadaşlarımız da olabilir, bizim partimizde her isteyen arkadaşımız aday olabilir. Bizim partimizde sosyal demokrasinin her türlü güzellikleri yaşanır. Çoklu adaylar olur, tekli adaylar olur ama sonuçta demokrasinin kuralları işletilir bizim partimizde. Bizim hedefimiz bundan sonra yerel seçimlerde belediyeler kazanmak. Bizler çok önemli bir eşiği aştık, 14 Mayıs seçimlerinde Kayseri’de 103 bin olan oyumuzu 163 bin 381’e çıkardık ve bileğimizin hakkıyla 2 milletvekiline ulaştık. Bundan sonraki seçimlerde de eminim ki 4 olacaktır, 5 olacaktır, onun öncesinde de belediyeler kazanacağız. Çok zor şey değil bunlar bizim inancımız var, yüreğimiz var, gücümüz var. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili başkanımızı tebrik ediyorum, yolu açık olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel hakkında da konuşan Genç, “Özgür Özel bizim partimizin evladı, yıllardır gerek milletvekilliği noktasında gerek grup başkanvekilliği noktasında bizim partimize hizmet ediyor. Bu son dönemde de kendisi grup başkanlığımızı yapıyor. Biz kendisine çıktığı yolda başarılar diliyoruz” dedi.

‘BELEDİYELERİ KAZANMAK, MECLİS ÜYE SAYIMIZI ARTIRMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ’

23 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan Olağan İl Kongresinde yeniden aday olacağını açıklayan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, yeniden seçilirse bütün ağırlıklarını yerel seçim çalışmalarına vereceklerini belirtti. Keskin, “5 Temmuz 2023 tarihinde Kayseri İl başkanlığına atandım. Daha öncesinden de 2015 – 2017 yılları arasında il başkanlığı yapmıştım. 2,5 aydır il başkanlığı görevini yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte devam ettirdik. Birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma bu zorlu süreçte beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Kayseri’de partimizde, örgüt içinde bazı olumsuzluklar yaşandı. Bu her partide olur ama sosyal demokratik partilerde bu her zaman yüksek sesle oluyor. Biz göreve geldiğimizde amacımız başlamış olan bir takvim sürecini devam ettirmekti. Mahalli delege seçimleri, ilçe kongreleri ve il kongresi olarak devam edecekti Bugün bunun son süreci olan İl kongresi sürecine geldik. 23 Eylül Cumartesi günü İl Kültür Müdürlüğünde olağan il kongremizi yapacağız. Göreve gelirken de söylemiştim şimdi de ifade ediyorum eğer devam edeceksek bireysel bir karar değil, kitlesel bir kararla olsun istedim. O yüzden adaylığımı açıklamam biraz geç kaldı. Arkadaşlarımızla, geçen günlerde değerlendirdik hep birlikte devam etmem kararındaydı. Partimizden gelen taleplerde bu şekildeydi. Gelen talepler doğrultusunda 23 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan İl kongresinde il başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Bu dönem seçilirsem 3’üncü dönemim olacak. 2’inci dönemdeki amacımız devam eden seçim takvimini sağlıklı bir şekilde yürütmek, 2’nci asıl görevimiz de 7 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde Kayseri’de 16 ilçe ve Büyükşehir olmak üzere 17 belediyeden hiç olmayan belediye sayımızı artırmak, almak, çoğaltmaktı biz bunun alt yapı çalışmasını da yaptık, sadece parti içi çalışmalarla kalmadık inşallah seçilirsek bu süreçte bütün ağırlığımızı yerel seçimlere vereceğiz. Belediyeleri kazanmak, meclis üye sayımızı artırmak için gece gündüz çalışacağız. Buradan bütün partililere çağrı yapmak istiyorum. CHP yöneticileri, il ve ilçe başkanları belli bir süre gelir görev yapar ve giderler ama baki olan, devam eden CHP’nin kurumsal yapısıdır. Kırdığımız, üzdüğümüz insanlar olabilir ama hiçbirisini art niyetle yapmadığımızın bilinmesini isterim. Kırdığımız bütün insanlardan özür diliyorum. Partililerden isteğimiz şu; il kongresi bittikten sonra yerel seçimler için el birliği ile Kayseri’de sosyal demokratik belediyecilik nasıl yapılıyor göstermek için gece gündüz çalışması olacaktır” ifadelerini kullandı.