CHP'de eski İl Başkanı Kemal Nakipoğlu, partisinden istifa etti

CHP Kayseri eski İl Başkanı Kemal Nakipoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde (KGC) düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı. E-devlet üzerinden CHP üyeliğini sonlandırdığını belirten Nakipoğlu, kararının mevcut parti yönetimine yönelik itirazının bir sonucu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu vurgulayan Nakipoğlu, son dönemde yaşanan gelişmelerin kendisini derinden rahatsız ettiğini ifade etti. Partide yaşanan süreçleri “işgal” olarak nitelendiren Nakipoğlu, kurultay süreci ve sonrasında alınan kararların parti tabanında ciddi rahatsızlık oluşturduğunu savundu.

Parti içerisinde yıllarca görev yaptığını hatırlatan Nakipoğlu, istifasının kişisel bir duruş ve tepki niteliği taşıdığını belirterek, “Partinin içinde mücadele edenler mücadeleye devam etmelidir. Ancak ben kendi adıma bu hukuksuzluk olarak gördüğüm sürece karşı bir duruş sergiliyorum” dedi.

Açıklamasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunan Nakipoğlu, parti içerisinde yaşanan ayrışmanın sona erdirilmesini istedi. Seçilmiş yöneticilere saygı duyduğunu ifade eden Nakipoğlu, son kurultayda seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i genel başkanı olarak gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır CHP üyesi olduğunu belirten Nakipoğlu, istifasına rağmen CHP’ye olan gönül bağının devam edeceğini kaydederek, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin gönüldaşıyım ve ömrüm boyunca da öyle kalacağım” ifadelerini kullandı.