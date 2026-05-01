CHP'de gençlik aşısı: İl Başkanlığına Ufuk Ozan Gözbaşı seçildi

CHP İl Başkanlığına Ufuk Ozan Gözbaşı seçildi

(RHA)- CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in istifası sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında başkanlığa Ufuk Ozan Gözbaşı seçildi. Gözbaşı, “Bugün saat 10.00’da gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı bayrağını büyük bir sorumlulukla devralmış bulunuyorum” dedi.

CHP’nin sosyal medya hesabından paylaşım yapan yeni İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, şu ifadelere yer verdi: “Bugün saat 10.00’da gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı bayrağını büyük bir sorumlulukla devralmış bulunuyorum. Bu değişim, sadece bir nöbet değişimi değil, gençliğin enerjisiyle harmanlanmış, sarsılmaz bir yeniden doğuş iradesidir. Bugünden itibaren İl Başkanlığı olarak herkese eşit mesafede duracak, liyakati ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim sergileyeceğiz. Rehberimiz parti tüzüğümüz, sönmez ışığımız ise Cumhuriyetimizin kurucu ruhudur. Gençliğimizin getirdiği tükenmez dinamizmle, Kayseri’nin her mahallesinde, her sokağında ayak izimiz olacak. Dinlenmeyeceğiz, durmayacağız, yorulmayacağız. Göreve başladığımız bugünün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olması, omuzlarımızdaki yükü çok daha anlamlı ve onurlu kılmaktadır. Şimdi, toplantımızdan aldığımız bu bütünleştirici güçle, alın terinin, işçimizin ve halkımızın hakkını haykırmak için meydana, sokağa çıkıyoruz. Şehrimizi hak ettiği vizyona kavuşturmak, umudu ve emeği bu topraklarda yeniden yeşertmek için geliyoruz. İnancımız tam, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var! Kayseri için el ele, omuz omuza hep birlikte başaracağız.”

