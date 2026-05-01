CHP'de İlçe Yönetimleri için Genel Merkezden Talimat Bekleniyor

15 Nisan 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi’nin İl Başkanı Ümit Özer’in istifasının kabul edilmesiyle birlikte İl Başkanlığı’nda boşalan koltuğa bugün Ufuk Ozan Gözbaşı’nın seçildiği açıklandı. Yeni Başkan Gözbaşı, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılarak parti üyeleri ve işçilerle bir araya geldi.

Göreve gelmesinin ardından süreci değerlendiren CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, “Kamuoyu yakından takip etti; İl Başkanımız istifa etmişti yaklaşık üç hafta önce. İstifa sonrasında da zaten tüzüğümüz, yönetim içerisinde bir seçim yapılması noktasındaydı. Ancak Genel Merkezimizin bir olurunu bekliyorduk bu noktada. Genel Merkezimiz de bu oluru dün itibarıyla il yönetimimize ilettiler. Bugün de saat 10.00'da yapmış olduğumuz toplantıyla seçimimizi gerçekleştirdik. Bir görevi devraldık, sorumluluğu; bir bayrak değişimi yaşandı partimizin, baba ocağımız Kayseri’de. Bundan sonra her şeyin güzel olacağına vatandaşımız, hemşehrilerimiz emin olsunlar. Zaten örgütümüz burada. Dediğim gibi çiçeği burnunda olduk; hemen kendimizi meydanlara atar gibi olduk. 1 Mayıs’ın da tabii bu noktada önemi çok yüksek. Görüyorsunuz; burada örgütle iç içeyiz” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Gözbaşı, “Yeni dönemde dinamizm bekliyor. Hiçbir yorgunluk olmadan, hiçbir kırgınlık olmadan kapı kapı, sokak sokak çalışan bir örgüt yapısı bekliyor. Bunu hep birlikte inşallah örgütümüzle birlikte tesis edeceğiz Kayseri’mizde” diye konuştu.

Develi İlçe Başkanı’nın istifası ile Kocasinan ve Talas İlçe Başkanlarının görevden alınması sonrası süreci değerlendiren Başkan Gözbaşı, “İlçe başkanlıkları ile ilgili olarak; yine tüzüğümüzde; yönetim olarak boşalma gerçekleşen ilçe başkanlıklarımızda 30 günlük bir süreç var. Bir heyet atanıp yönetme gibi bir durum söz konusu. Ancak bu noktada da biz Genel Merkezden bir geri dönüş bekliyoruz; önümüzdeki hafta şekillenecektir süreç. Şu anlık bir belirsizlik mevcut. Belirsizlik demeyeyim esasen; her şeyi Genel Merkez tandanslı yürütmek istiyoruz diyelim. Şu an, dün istifasını veren ilçe başkanlarımız oldu. Yine Genel Merkezimizin görüşüyle, tüzüğümüzün 25. maddesi gereği görevden alınan ilçe başkanlarımız ve yönetimleri oldu. Bu noktada dediğim gibi süreç devam ediyor. Şu an her şey çok sıcak, önümüzdeki günlerde detaylı açıklamayı yapacağız.” açıklamasını yaptı.