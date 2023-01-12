CHP’de istifa depremi!

CHP Kayseri teşkilatında il başkanlığı seçiminde belirsizlik sürerken bir istifa haberi geldi. Ümit Özer’in milletvekili aday adaylığı için istifasının ardından boş kalan il başkanlığı görevine başkan seçilmesi sürecinde yaşanan karışıklığı gerekçe gösteren Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Esra Tuğçe Şahin, istifasını duyurdu. CHP İl Başkanlığı makamına yazdığı istifa dilekçesini paylaşan Şahin, görevinden neden istifa ettiğini de açıkladı. Sadece Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını vurgulayan Şahin dilekçesinde; “2020 yılı Şubat ayından itibaren Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Görev yapmış olduğum süreç içerisinde Evrensel Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözüne layık olarak görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Gönüllük esasıyla yaptığım görev süresince kimseden takdir, teşekkür ve menfaat gözetmedim.

Son dönemde parti içi kargaşa, yapılan haksızlıklar, sorumlusu olduğum kurumsal mail adresimizden ve sosyal medya hesaplarından tarafıma bilgi verilmeksizin şifre değişikliği yapmış olmanız; beni ve vermiş olduğunuz görevimi yok sayarak, gönül ve emek vererek yaptığım tüm çalışmalarımı kişisel menfaatleriniz için görmezden gelmeniz nedeniyle; herhangi bir başkan yardımcılığı görevi olmadan, il yönetim kurulu üyesi olarak görevime devam etmek üzere 12.01.2023 tarihinde Basından sorumlu İl Başkan Yardımcılığı Görevimden İstifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.