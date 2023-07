CHP'de İstifa Depremi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Meclis Üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek CHP’den istifa ettiklerini açıkladılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Talas Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Grup Başkan Vekili Ahmet Yörenç, “Genel başkanımızın her fırsatta söylediği, ‘seçimle gelen seçimle gitmeli’ söylemine rağmen seçilmiş il yönetiminin görevden alınarak yerine il yönetimi atanması her partili gibi bizlerinde rahatsız etmiştir. Anti demokratik uygulamaların son bulması umudumuzla patimizden istifa ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Meclis Üyeleri bir iş yerinde basın toplantısı düzenleyerek CHP’den ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Basın toplantısında konuşan Talas Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Grup Başkan Vekili Ahmet Yörenç, “Bildiğiniz gibi çetin bir seçim sürecini geride bıraktık. Maalesef secim sonucu beklentilerimize uygun sonuçlanmadı. Her yenilginin bir bedeli olmalı gelinen noktada bedelin ödenmediği gibi ödenmek istenmediği bellidir. Genel başkanımızın her fırsatta söylediği, ‘seçimle gelen seçimle gitmeli’ söylemine rağmen il ve ilçe kongrelerine az bir süre kala seçilmiş il yönetiminin görevden alınarak yerine il yönetimi atanması her partili gibi bizlerinde rahatsız etmiştir. Özellikle Gerekçe ne olursa olsun yönetim kurulları ve delege seçim sürecinde yapılan usulsüz uygulamalardan ve muhalif aday gözlemcilerinin sandık başında görev almasının engellenmesinden rahatsız olduğumuzu belirtiriz. Son genel seçimde sahada aktif görev yapan kadın kolları il başkanın Talas İlçesi mahalle delege seçiminde bir kadın adaya yapılmaması gereken çirkin davranışları şiddetli şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARIN SON BULMASI UMUDUMUZLA PARTİMİZDEN İSTİFA EDİYORUZ’

Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiklerini açıklayan Yörenç, “Bizler, değerlerinden giderek uzaklaşan, savunduğu ilkeleri hiçe sayan bu partiye emek verenlere el uzatmayıp, öfke kusan anlayışları kabul etmiyoruz. Bu gün bizler kırmadan, kızmadan, bağırmadan sadece demokratik hakkımızı kollanıyor ve birilerinin sesimizi duyması, haksız uygulamaların, parti içindeki çıkmazların anti demokratik uygulamaların son bulması umudumuzla patimizden istifa ediyoruz. Bilinmesini isteriz ki bizler bir yere gitmiyoruz Atatürk’ün yolunda ilerleyip, aydınlık Türkiye uğrunda mücadeleyi de asla terk etmiyoruz” şeklinde konuştu.

‘CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NE ŞİDDET YAKIŞMIYOR’

Toplumu yönetmeye talip olan herkesin üslubuna ve nezaketine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Yörenç, “Muhtar, belediye başkanı, il başkanı, ilçe başkanı bunların üslubuna ve nezaketine dikkat etmesi gerekmektedir. Eğer bunu beceremiyorsa bahsettiğim görevlere de talip olmaması lazım. Bizi arayarak istifa etmek istediğini söyleyen arkadaşlardan Felahiye Meclis Üyesi Aziz Canlı ve Özvatan Belediye Meclis üyesi Nevzat Köse hasat mevsimi olması nedeniyle toplantıya katılamadılar ve bunların imzalı dilekçeleri bizde mevcut. Bütün meclis üyelerinin bizimle aynı fikirde olmasını beklemiyoruz. Farklı düşüncede ve mevcut yönetimin yanında olanlar var. Bizi arayarak size katılmak istiyoruz diyen arkadaşları buraya aldık. Hepsinin de burada imzalı dilekçesi var. Açık ve net söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi’ne şiddet yakışmıyor. Özellikle delege seçimlerinde, bir kadına ya da muhalif adayların temsilcilerini sandık başına almamaları yakışmıyor. Biz seçim güvenliğini kendi içimizde yaşamamamızı sindiremiyoruz” diye konuştu.

O İSİMLER İSE ŞU ŞEKİLDE:

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cemal Yavuz

Talas Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Grup Başkan Vekili Ahmet Yörenç

Talas Belediye Meclis Üyesi Halil Gültekin

Talas Belediye Meclis Üyesi Menduh Bektemir

Talas Belediye Meclis Üyesi Gürsel Kısır

Develi Belediye Meclis Üyesi Tufan Özkan

Akkışla Belediye Meclis üyesi Fahri Karakuş

Felahiye Meclis Üyesi Aziz Canlı

Özvatan Belediye Meclis üyesi Nevzat Köse.