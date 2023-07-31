CHP'de istifa şoku: 9 meclis üyesi istifa etti

Kayseri'de yapılan uygulamalardan rahatsız olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 9 meclis üyesi, parti üyeliğinden istifa etti. Talas Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yörenç, 'Antidemokratik uygulamaların son bulması ümidiyle partimizden istifa ediyoruz' dedi.

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  • 31.07.2023 14:31
  • Güncelleme: 31.07.2023 16:49
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CHP'de istifa şoku: 9 meclis üyesi istifa etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yapılan uygulamalardan rahatsız olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 9 meclis üyesi, parti üyeliğinden istifa etti. Talas Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yörenç, “Antidemokratik uygulamaların son bulması ümidiyle partimizden istifa ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde İl Başkanlığı görevini yürüten Zeki Özkan’ın mahalle delege seçimleri öncesinde görevden alınarak, yerine Feyzullah Keskin’in atanmasından rahatsız olduklarını belirten 9 parti üyesi istifa etti. İstifa eden meclis üyeleri adına açıklama yapan Talas Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Yörenç, “Bildiğiniz gibi çetin bir seçim sürecini geride bıraktık. Maalesef seçim sonucu beklentilerimize uygun sonuçlanmadı. Her yenilginin bir bedeli olmalı. Gelinen noktada bedelin ödenmediği gibi ödenmek istenmediği de bellidir. Genel Başkanımızın her fırsatta söylediği ‘Seçimle gelen, seçimle gitmeli’ söylemine rağmen il ve ilçe kongrelerine az bir süre kala seçilmiş il yönetimini görevden alarak, yerine yeni bir il yönetimi atanması her partiliyi olduğu gibi bizleri de rahatsız etmiştir. Gerekçe ne olursa olsun, yönetim kurulları ve delege seçim sürecinde yapılan usulsüz uygulamalardan, muhalif aday gözlemcilerinin sandık başında görev almasının engellenmesinden derin bir şekilde rahatsızlık duymaktayız. Genel seçimde sahada aktif görev yapan Kadın Kolları İl Başkanımıza, Talas İlçesi Mahalle Delege seçimlerinde yapılmaması gereken çirkin davranışları şiddetle kınıyoruz. Bizler değerlerinden giderek uzaklaşan, savunduğu ilkeleri hiçe sayan, bu partiye emek verenlere el uzatmayıp, öfke kusan anlayışları kabul etmiyoruz. Bugün bizler kırmadan, kızmadan, bağırmadan sadece demokratik hakkımızı kullanıyor ve birilerinin sesimizi duyması, parti içerisindeki antidemokratik uygulamaların son bulması ümidiyle partimizden istifa ediyoruz. Biz bir yere gitmiyoruz. Atatürk’ün yolunda, aydınlık Türkiye uğrunda mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Üyelikten istifa eden isimler şu şekilde:

“Cemal Yavuz Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Ahmet Yörenç Talas Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Grup Başkan Vekili, Halil Gültekin Talas Belediye Meclis Üyesi, Menduh Bektemir Talas Belediye Meclis Üyesi, Gürsel Kısır Talas Belediye Meclis Üyesi, Tufan Özkan Develi Belediye Meclis Üyesi, Fahri Karakuş Akkışla Belediye Meclis Üyesi, Aziz Canlı Felahiye Meclis Üyesi ve Nevzat Köse Özvatan Belediye Meclis Üyesi.”

İHA

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