CHP'de Kayseri'den 25 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

Milletvekili aday adaylığı başvurularının bitmesinin ardından partilere başvuran kişi sayıları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) Kayseri'den 25 kişi milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. 

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  • 29.03.2023 18:13
  • Güncelleme: 29.03.2023 18:13
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CHP'de Kayseri'den 25 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için sandık başına gidecek. Seçim tarihinin kesinleşmesi sonrasında partilerde milletvekili aday adaylığı sürecini başlattı. CHP’de ise milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi. Şu ana kadar CHP’ye 25 ismin Kayseri’den milletvekili olabilmek için aday adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.

CHP Kayseri Milletvekili Aday Adayları listesi ise şöyle;
Ahmet Yıldız
Ali Çetinkaya
Ali Paşa Tan
Aşkın Genç
Çetin Arık
Feyzullah Keskin
Gonca Yelda Orhan
İbrahim Bahçecioğlu
İbrahim Kaan
Kadim Şahin
Mehmet Sevim
Mehmet Ayhan Küçüktaş
Metin Bilgili
Mikayil Sert
Niyazi Ünalmış
Onur Sergen Doğan
Osman Altınkaynak
Özgen Aydıncak
Sedat Mirza Binboğa
Sema Karaoğlu
Tülin Temel
Umut Yılmaz 
Ümit Özer
Yaşar Sami Kumser
Zeki Gümüş.

1ha

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