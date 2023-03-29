CHP’de Kayseri'den 25 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için sandık başına gidecek. Seçim tarihinin kesinleşmesi sonrasında partilerde milletvekili aday adaylığı sürecini başlattı. CHP’de ise milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi. Şu ana kadar CHP’ye 25 ismin Kayseri’den milletvekili olabilmek için aday adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.

CHP Kayseri Milletvekili Aday Adayları listesi ise şöyle;

Ahmet Yıldız

Ali Çetinkaya

Ali Paşa Tan

Aşkın Genç

Çetin Arık

Feyzullah Keskin

Gonca Yelda Orhan

İbrahim Bahçecioğlu

İbrahim Kaan

Kadim Şahin

Mehmet Sevim

Mehmet Ayhan Küçüktaş

Metin Bilgili

Mikayil Sert

Niyazi Ünalmış

Onur Sergen Doğan

Osman Altınkaynak

Özgen Aydıncak

Sedat Mirza Binboğa

Sema Karaoğlu

Tülin Temel

Umut Yılmaz

Ümit Özer

Yaşar Sami Kumser

Zeki Gümüş.