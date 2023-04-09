CHP’de Sarız faktörü

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kala siyasi partilerde adaylık listeleri telaşı devam ediyor. Millet İttifakı'nda yer alan CHP milletvekili aday listesini açıkladı. CHP Kayseri Milletvekili aday listesinin ilk sırasında yer alan Aşkın Genç yer aldı. CHP’de 3 dönem Kayseri Milletvekilliği yapan Çetin Arık’ta Sarızlı olarak Kayseri’yi temsil ediyordu. Şimdi de CHP Kayseri Milletvekili aday listesinde 1’nci sırada yer akan Aşkın Genç’in de Sarızlı olması dikkat çekti. CHP Kayseri’nin en uç ilçesi olan Sarız’dan 3 dönemdir vekil çıkartıyordu, bu dönemde ise 1’nci sırayı bir başka Sarızlıya ayırdı.