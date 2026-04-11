CHP'de sular durulmuyor: Kayseri İl Başkanı Ümit Özer istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, istifa etti. Başakn Özer, bu sabah saatlerinde il yönetimiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası Başkan Özer’in istifa dilekçesi verdiği öğrenildi. Konuya ilişkin il yönetiminden henüz resmi açıklama gelmezken Özer’in istifası, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek MKYK toplantısında görüşülerek karara bağlanacak.

CHP İl Başkanlığı’nda geçen yıl 19 Ekim’de gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Feyzullah Keskin ile Ümit Özer yarıştı. Seçimi 13 oy farkla Ümit Özer kazandı. Yaklaşık 6 ay görevini yürüten Özer, istifa etti. Ümit Özer’in istifasının 13 Nisan Pazartesi günü parti genel merkezinde yapılacak MKYK toplantısında görüşülerek karara bağlanacağı öğrenildi.

Diğer yandan bir süre önce CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in Özvatan İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında, “Alevileri tanıdıkça MHP’lileri baş tacı ediyorum” dediği iddia edilmişti. Bunun üzerine Hacıbektaş Kültür Derneği Kayseri Şubesi, yapıldığı iddia edilen açıklamaya tepki göstermek amacıyla geçen 16 Ocak’ta CHP İl Başkanlığı’na yürümüş, CHP İl binası önüne siyah çelenk bırakmıştı.

ÜMİT ÖZER KİMDİR?

1972’de Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde doğan Özer, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu. Meslek hayatında mühendislik ve özel sektörde yöneticilik yapan Özer, CHP’de il yönetimi ve Kadın Kolları İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018’de CHP Kayseri’nin ilk kadın il başkanı olarak seçilen Özer, iki dönem bu görevi yürüttü. 28. Dönem milletvekili adaylığı sürecinin ardından 39. Olağan Kurultay’da yeniden il başkanlığına seçilmişti.