CHP'de yaprak dökümü: İl Başkanı İstifa Etti

CHP Genel Merkezi'nde kaybedilen seçim sonrası MYK üyelerinin toplu istifa etmesi ve Kurultay çağrısı ile beraber, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Adil Demir istifa etti.

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  • 02.06.2023 09:30
  • Güncelleme: 02.06.2023 10:11
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CHP'de yaprak dökümü: İl Başkanı İstifa Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Adil Demir istifa etti.

CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir; 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görevinden istifa etti. Ümit Özer’in milletvekilliği adaylığı için il başkanlığından istifasının ardından Ocak ayında göreve gelen Adil Demir, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunun ardından görevinden istifa etti.

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde CHP Kayseri’de yüzde 17,2 oy alarak meclise 2 vekil göndermişti.

İHA

Kayseri Gündem
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