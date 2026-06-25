CHP’de yeni yönetim ilk paylaşımını yorumlara kapattı

(RHA)- Kayseri’de genel merkez tarafından CHP İl Başkanlığı’na Okan Marzıoğlu’nun atanmasının ardından sosyal medyada ilk paylaşımını yapan yeni yönetim, gönderiyi yorumlara kapattı.

CHP’de mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlığa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Kılıçdaroğlu başkanlığında 2 gün önce gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınırken, yerine Okan Marzıoğlu getirildi. Marzıoğlu beraberindeki heyetle dün partiye gelerek, görevine başladı. Partinin bugün sosyal medya hesaplarından yapılan ilk paylaşım yorumlara kapatıldı. Paylaşımda şu açıklamalara yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığımıza, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Okan Marzıoğlu görevlendirilmiştir. Görevi devralan Marzıoğlu’nun açıklaması şu şekildedir; “Kıymetli Hemşehrilerim ve partililerim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan sürecin ardından, partimizin yeni yönetimi tarafından il başkanlığı görevine layık görülmenin sorumluluğunu ve onurunu taşıyorum. Öncelikle ifade etmek isterim ki; siyaset, ayrıştırmanın değil birleştirmenin, ötekileştirmenin değil kucaklaşmanın aracıdır. Bugün her zamankinden daha fazla birlik, dayanışma ve ortak akla ihtiyacımız bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca bir siyasi parti değildir. CHP; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesini örgütleyen, Cumhuriyetimizi kuran ve çağdaş Türkiye'nin temellerini atan tarihi bir mirasın temsilcisidir. Bu nedenle CHP'nin gücü; kişilerden, makam ve unvanlardan değil, milletimizin bağımsızlık ve demokrasi idealinden gelmektedir. Partimiz içinde yaşanan her türlü sürecin, hukukun üstünlüğü ve demokratik teamüller çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Farklı görüşlerimiz olabilir; ancak ortak paydamız Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve ülkemizin aydınlık geleceğidir. Bugün hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan ve ötekileştirmeden; partimizin emektarlarını, gençlerini, kadınlarını, geçmişte görev almış tüm yöneticilerini ve üyelerini aynı çatı altında buluşturmak en temel hedefimiz olacaktır. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi, ancak birlikte güçlenir ve birlikte büyür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir" sözü, omuzlarımızdaki sorumluluğun büyüklüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Yine Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi bizlere yalnızca dış politikada değil, toplumsal ve siyasal yaşamda da barışın, uzlaşının ve kardeşliğin yolunu göstermektedir. Bizler, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında; demokrasiyi güçlendiren, hukukun üstünlüğünü savunan, sosyal adaleti büyüten ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışacağız. Hiç kimsenin yaşam tarzına, inancına, düşüncesine veya kimliğine bakmadan; her vatandaşımızın sesi olmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle, partimizin her kademesinde emek vermiş tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; üyelerimizi, gönüllülerimizi ve vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin geleceği için omuz omuza çalışmaya davet ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Son söz olarak eklemek isterim ki; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da her zaman yanındayız, mücadelemizin de arkasındayız."

