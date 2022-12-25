CHP’den aday adaylığı için 2’nci istifa

Partilerde seçim hazırlığı sürerken CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa edeceği öğrenildi.

2023 Haziran ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık 6 ay kala partilerin il örgütlerinde de hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hukukçu Niyazi Ünalmış, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Yönetimindeki görevinden istifasını gerçekleştirmişti. Yarın da CHP İl Başkanı Ümit Özer’in partisinden istifa edeceği bekleniyor.