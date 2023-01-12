CHP’den bir istifa daha

CHP Kayseri teşkilatında il başkanlığı seçiminde belirsizlik sürerken bir istifa haberi daha geldi. Ümit Özer’in milletvekili aday adaylığı için istifasının ardından boş kalan il başkanlığı görevine başkan seçilmesi sürecinde yaşanan karışıklığı gerekçe göstererek istifasını duyuran Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Esra Tuğçe Şahin’den sonra CHP Kayseri Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İsmail Kılıç’da istifa ettiğini duyurdu.