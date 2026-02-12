CHP'den Kayseri'nin 47 noktasına katlı kavşak talebi

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Aytekin Ünver tarafından yapılan açıklamada, şehrin T1, T2, T3, T4 ulaşım ağındaki eksikliklere yönelik tespitler yapılarak 75 istasyona yay ulaşımı için kullanılan 100 adet yaya geçidinin incelenmesinde otomasyon sisteminin olmadığı iddia edildi.

Başkan Yardımcısı Ünver, bu geçitlerde levhaların dışında İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ile ilgili herhangi bir otomasyon mevcut olmadığını iddia ederek, İnsanların can güvenliği kendilerinin ve makinistlerin dikkatine bağlı olduğu vurgulandı.

Ünver, bu konuda iki soru akla gelmektedir diyerek, şu ifadeleri kullandı: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kayseri Ulaşım A.Ş. Bu işte İSG Uzmanı kullanmakta mıdır, 2012 yılında mevcut iktidarın çıkarmış olduğu 6331 sayılı İSG Kanuna göre söz konusu 4 tramvay hattı ve istasyonları ne kadar uygundur? İstasyonların ucundaki yaya geçitlerinde insanların can güvenliğini sağlayacak bir otomasyon uygulaması mevcut olmadığı gibi hatların birçok yerinde otoyol ile demiryolunu ayıran bir güvenlik bariyeri de mevcut değildir. Dolayısıyla 6331 Sayılı yasaya uygun çalışması gereken İSG Uzmanı acilen bu konuyu inceleyerek eksikleri tespit etmeli ve riskleri kaynağında yok etmelidir. Bu konu hepimiz için önem taşımaktadır.”

​Aslında bu projede İSG açısından yüzde yüz ideal olmasa da iyi durumda olan 2 istasyon mevcuttur.

Tamamen olmasa da İSG standartlarına yakın iki istasyon bulunduğunu, bunların Büyükşehir Belediye ve Fuzuli istasyonları olduğunu belirten Ünver, bu istasyonlardaki İSG uygulaması ve mantığı fikir olarak diğer istasyonlara da uygulanmalı ve gözden geçirilmesini vurgulayarak ‘yolcular ve yayalar demiryolu üzerinden geçmek zorunda bırakılmamalı ve otoyol ile demiryolu arasında güvenlik bariyeri olmalıdır.’ dedi.

Ünver açıklamalarına şu şekilde devam etti:

​"Ayrıca ekli listede vermiş olduğumuz noktalarda demiryolu ile otoyol kesişmelerinden kaynaklanan katlı kavşak ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu noktalarda meydana gelen beklemeler yıllar üzerinden hesap edildiğinde büyük enerji kaybına ve zaman kaybına yol açmaktadır. Bahsi geçen kesişme noktalarında bu durumu ortadan kaldırmanın maliyeti ve zorluğu hepimizin malumudur. Bu notka da cevaplanması gereken soru şudur:

Bu maliyete ve zorluğa katlanmak mı yoksa bu hatları önem sırasına ve bütçe planlamasına uygun olarak yer altına almak mı?

​Mevcut proje aynı zamanda şehrin geniş, güzelim caddelerini bölmüş, daraltmış olup, taşıt sayısının artmasıyla gelecekte trafik sorunu potansiyelini taşımaktadır.

Bu konu aslında vizyon meselesidir. Proje başlangıçta uzun vadeli düşünülerek daha güvenli bir şekilde bir defaya mahsus yeraltından metro şeklinde çözülebilerdi ve uygulanabilirdi."

Yaşanan problemler ve çözüm yollarına dikkat çeken Ünver listelediği 47 yay geçidi noktasına katlı kavşak talebinde bulundu:

KATLI KAVŞAK İHTİYACI OLAN NOKTALAR:

1-Düvenönü istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

2-Eski sanayi istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

3-Aydınlık evler – Karayolları ist.arasında: Çift yönde katlı kavşak.

4-Yeni sanayi DSİ istasyonu: Çift yönde katlı kavşak (Bu kavşağın yapımına başlanıldı).

5-Yeni san.DSİ – Esentepe ist.arasında: Çift yönde katlı kavşak.

6-Köprülü kavşak istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

7-Stadyum – Sakarya ist.arasında: Çift yönde katlı kavşak.

8-Keykubat istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

9-Anafartalar – Selimiye ist.arasında: Çift yönde katlı kavşak.

10-Belsin kürsü istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

11-19 mayıs istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

12-Tınaztepe istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

13-Tınaztepe – Organize sanayi ist.arasında: Çift yönde katlı kavşak.

14-Cumhuriyet meydanı istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

15-Erciyes evler istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

16-Çifte Kümbet istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

17-Mimarsinan kavşağı istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

18-Gesi kavşağı istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

19-Toki kavşağı istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

20-Millet – İldem1 ist.arasında: Çift yönde katlı kavşak.

21-İldem4 – İldem5 ist.arasında: Tek yönde katlı k.veya otoyol demiryolunun altına verilerek de kavşak yapmadan çözülebilir.

22-İldem1 istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

23-Sema Yazar parkı istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

24-Şehit Mustafa Şimşek istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

25-Teknopark – Erciyes üniversitesi ist.arasında: Çift yönde katlı kavşak.

26-Erciyes üniversitesi istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.

27-Erciyes ün.- Erciyes ün.hastaneleri ist.arasında: Çift yönde katlı kavşak.

28-Lojmanlar istasyonu: Tek yönde katlı kavşak.

29-Yurtlar bölgesi istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.30-Bahçeli evler istasyonu: Çift yönde katlı kavşak.31-TalasBelediyesiistasyonu:Çiftyöndekatlıkavşak.

32-Talas Cemil babaistasyonu: Çift yöndekatlı kavşak.

33-Anafartalar2istasyonu:Çiftyöndekatlıkavşak.

34-Otogaristasyonu:Çiftyönde katlıkavşak.

35-Şehirhastanesiistasyonu:Çiftyöndekatlıkavşak.

36-NuhNaciYazganistasyonu:Çiftyöndekatlıkavşak.

37-Mobilyakent2istasyonu:Çiftyöndekatlıkavşak.

38-Mobilya kent2 - Kumsmall AVM ist .aras ında: Çift yönde katlı kavşak.

39-Hurdacılar istasyonu:Çift yönde katlı kavşak.

40-Yıldırım Beyazıt istasyonu:Tekyönde katlı kavşak.

41-Dedemanİ.H.L.-Germiraltı ist.arasında: 2 ayrı noktada çift yönde katlı kavşak.

42-Germiraltı istasyonu:Çift yönde katlı kavşak.

43-Germiraltı-Kayseri üniversitesi Şehit İsmetEraslanist .arasında:Çiftyöndekatlı Kavşak .44-Halefhoca istasyonu:Çift yönde katlı kavşak.

45-Halef h.- Anayurt Pazar yeri ist.aras ında: Çift yönde katlı kavşak.

46-AnayurtPazarY.-TurgutÖzalist.arasında: Çift yönde katlı kavşak.

47- İzet Bayraktar camii İstasyonu:Çiftyönde katlı kavşak.



Saygılarımızla

Aytekin ÜNVER

​​​​​​​​ CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı