CHP’den tezkere tepkisi: Yabancı asker demek, işgal demektir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 81 ilde eş zamanlı olarak Irak ve Suriye için askeri tezkerenin 2 yıl daha uzatılmasına tepki olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Kayseri İl Başkalığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Neşe Nasırlıoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin ilk ve ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Dolayısıyla teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi amasız fakatsız destekler. Bununla birlikte, tezkerede yer alan ve doğrudan doğruya milli egemenliğimize gölge düşürebilecek sakıncaları milletimizle paylaşmak da bizim görevimizdir. Söz konusu tezkere, yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının, daha net bir ifadeyle, yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır. Saray İktidarına sormak isteriz: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ordusu yok mudur? Askerimiz, polisimiz, korucumuz ne için mücadele etmektedir? Söz konusu yabancı askerler kimlerdir ve ordumuzun veremediği hangi mücadeleyi verecektir? Türk Milleti, vatanını canından aziz bilir. Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev beklemektedir” ifadelerini kullandı.

‘ÇEKİNCEMİZ, ÜLKEYİ YÖNETEN SARAY İKTİDARININ BİR KEZ DAHA ‘ALLAH DA MİLLETİM DE BENİ AFFETSİN’ DİYECEK DURUMA DÜŞMESİDİR’

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘terörle mücadele’ adı altında, yabancı askerlere Türkiye’nin kapılarını açan maddeye itiraz ettiğini dile getiren Nasırlıoğlu, “Bizzat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen ve milletimizin hemen her kesimi tarafından desteklenen bu itiraz, müzakere dahi edilmeden gündemden düşürülmüştür. Bu telaşın sebebi nedir? Türk Milleti, vatanını tehlikede gördüğü her an elbette direnç gösterecektir. Ancak çekincemiz, ülkeyi yöneten Saray İktidarının bir kez daha ‘Allah da milletim de beni affetsin’ diyecek duruma düşmesidir. Aziz Milletimiz bilmelidir ki, Cumhuriyet Halk Partisi, ‘terörle mücadele’ adı altında, yabancı askerlere vatanımızın kapılarını açan maddeye itiraz etmektedir. Altı ok'undan biri milliyetçilik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ‘yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye'de bulunması’ ifadesini kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü yabancı asker demek, işgal demektir. İşin dikkat çekici bir boyutu da sarayın iktidar ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi, yabancı askerlere Türk topraklarının kapısının açılmasına, Cumhuriyet Halk Partisi itiraz edene kadar sessiz kalmıştır. Ardından ‘Türkiye'ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur, şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır’ diye, hamasetten öteye gitmeyen bir açıklama yapılmıştır. Sizin için ‘meşru-gayrimeşru yabancı asker’ ayrımı olabilir. Ama vatan toprağını namus bilen bizler için, böyle bir ayrım yoktur, olmayacaktır. Büyük Önder Atatürk'ün ifadesiyle," zaferleri ve geçmişi, insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık nurlarını taşıyan kahraman Türk Ordusu'ndan umudu kesip, yabancı askerlere bel bağlayan Saray ve Şürekasını, aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz” şeklinde konuştu.