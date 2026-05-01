CHP Develi İlçe Başkanı Yusuf Bulut da görevinden istifa etti

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in geçtiğimiz haftalarda istifa etmesinin ardından il ve ilçe yönetiminde değişiklikler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu CHP Genel Merkezi tarafından Kayseri’ye gerçekleştirilen ziyaret sonrası Melikgazi, Kocasinan, Talas, Bünyan, Develi ve Özvatan ilçe başkanlarının istifasının istendiği öğrenildi.

Yaşanan bu süreç sonrası CHP Develi İlçe Başkanı Yusuf Bulut, görevinden istifa etti. Diğer 5 ilçe başkanın ise önümüzdeki günlerde istifasının beklenildiği aksi takdirde CHP MKYK tarafından görevden alma kararının verileceği öne sürüldü.