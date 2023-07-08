CHP Eski İl Başkanı Özkan, “Adalet şarkıları söyleyeceğimize, adaleti keşke kendi içimizde uygulayabilseydik”

Görevden alınan CHP Kayseri Eski İl Başkanı Zeki Özkan, Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına CHP Kayseri 27. Dönem Milletvekili Çetin Arık da katıldı. Seçildiği günden bugüne tek gayelerinin partilerini bir adım daha ileri taşımak olduğunu söyleyen CHP Kayseri Eski İl Başkanı Zeki Özkan hak ve hukuk gözetmeksizin kendisinin ve yönetiminin görevden alındıklarını iddia etti. Özkan, “Seçildiğimiz dünden bugüne tek gayemiz partimizi bir adım ileri taşımak, onu daha yükseltmek. Bu uğura çalışmak istedik. Nerede eksiğimiz varsa onu giderdik. Elimizden geleni yaptık, 3 buçuk yıldır il sekreteri olarak önceki dönem il başkanımla Milletvekilimle Kayseri genelinde gitmediğimiz mahalle çalmadık kapı bırakmadık. Ev ev sokak sokak gezdik tek amacımız vardı Cumhuriyet Halk Partimiz yüceltmek, oy oranımızı artırmak ve iktidara taşımaktı. İl Başkanı seçildikten sonra genel merkeze İl Başkanları toplantısına davet edildim. Toplantıya katıldım, parti ile ilgili sorunları masaya yatırdık. Bu aşamada seçim takviminin ilan edilmiş olması, ilçelerimizde delege seçimlerinin, ilçe kongrelerinin ardından il kongresinin takvimini açıklamış olmamız gerekiyordu, tam da bu arada bizim hak ve hukuk gözetmeksizin görevden alınmamız söz konusu oldu. Hiçbir gerekçe sunulmadan bir önceki il başkanımızın Tüzüğümüzün 24. Maddesinin 4. Fıkrasına uygun olarak seçildi, aynı yöntem bana da uygulandı, oy birliği ile İl Yönetimimiz tarafından il başkanı seçildim ama ne yazık ki bu geçerli kılınmadı, genel merkezimiz tarafından uygun görülmedi, bizi ve yönetimimi görevden aldılar. Bunun amacı ise açıkça değişimin önünü kapatmak, parti içi seçimlere müdahale etmektir. Değişimden yana olan herkesi bu yolda bize eşlik etmeye davet ediyorum. Adalet şarkıları söyleyeceğimize, adaleti keşke kendi içimizde uygulayabilseydik. Her gittiğimiz yerde bu sloganları söz olarak dile getiriyoruz ama herhalde anlamının pek farkında değiliz. Maalesef kendi içimizde bunu uygulayamıyoruz” şeklinde konuştu.



‘CHP HİÇBİR ZAMAN BÖLÜNMEZ VE BÖLÜNMEYECEK’

CHP Kayseri Eski İl Başkanı Zeki Özkan'a destek vermek amacıyla basın açıklamasına katılan CHP 27. Dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise, “Tek adam rejiminin vatandaşımızı inim inim inletirken, vatandaşımız fakru zaruret içerisindeyken burada bulunan herkese, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeniden bir umut olması, CHP’nin iktidar olması boynunun borcudur. Sayın Genel Başkanla 400 kilometre yol yürümüş adalet savunucusu olarak, her türlü tek adam rejimine karşı demokrat olarak, haksızlık karşısında susan şeytan olmamak için bu açıklamayı yapıyorum. Bugün seçim atmosferine girilmişken Sayın İl Başkanımız ve onun yönetimi göreve alındı. Şimdi buradan soruyorum hangi gerekçeyle görevden aldınız. Burada yapılmak istenen değişimin önünü tıkamak için delege seçimlerine müdahale etmek midir? Tüzüğümüz çok açık ve nettir. Acaba yapılmak istenen; ‘ben seni atadım, sende kapalı kapılar ardında delegeleri ayarla, sen de beni seç mi’ denilmek istenmektedir. Bugün delege seçimleri başlamıştır. Delege seçimleri her mahallede sandık konularak yapılır. Bunun içinde 1 aylık bir süre tanınmıştır. Ancak Kayseri’de görüyorum ki bugün hiçbir mahallede sandık konulmamaktadır. Ve bunun gerekçesi nedir? Seçim takvimi ve delege seçimlerinin takvimi belirlenmiş. Üyelerinize seçimi nerede, nasıl yapacağınız mesajla bildirdiniz mi? 52 ilden daha büyük olan Melikgazi, Talas ve Kocasinan’da seçimleri 1 ya da 2 gün içerisinde nasıl yapacaksınız? Yapılmak istenen bir kaos ve kargaşa ortamı yaratıp delegelere hakim olmak mıdır? Cumhuriyetin 100’üncü yılında Atatürk’ün koltuğuna yakışır bir cumhurbaşkanı seçemedik. Eğer ki yerel seçimlerde başarılı olalım diyorsanız, gelin oylarınıza sahip çıkın ve kullanın. CHP hiçbir zaman bölünmez ve bölünmeyecek” ifadelerini kullandı.