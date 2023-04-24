CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'ye geliyor. Kılıçdaroğlu 29 Nisan Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak.
- 24.04.2023 20:26
- Güncelleme: 24.04.2023 20:28
- 176
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala seçim meydanları hareketli. Parti genel başkanlarının Kayseri programları da belli olmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kayseri’de miting yapacak. Kılıçdaroğlu 29 Nisan Cumartesi günü saat 13:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda seçmenlere hitap edecek.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN