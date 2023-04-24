CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Kayseri’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala seçim meydanları hareketli. Parti genel başkanlarının Kayseri programları da belli olmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kayseri’de miting yapacak. Kılıçdaroğlu 29 Nisan Cumartesi günü saat 13:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda seçmenlere hitap edecek.