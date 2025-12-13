CHP Genel Başkanı Özel, “Onlar afişleri toplar biz meydanı toplarız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı açıklamada; “Duydum ki sizi üzmüşler, Duydum ki bu eylemin, bu partinin, bu milletin afişlerini benim ve Ekrem Başkanın afişlerini indirmişler. Hiç üzülmeyin onlar afişleri toplar biz meydanı toplarız. Bu afişleri toplayanlar size müjde veriyorlar çünkü afiş toplayanın seçim kazandığını hiç gördün mü? Seçimi milleti toplayanlar kazanır. Kayseri’de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek. Milleti bu meydanlara toplayanlar gelecek. Buradan afişimizi toplatanlara sesleniyorum: Neden korkuyorsunuz? Boşuna endişeleniyorsunuz. Siz bizim gücümüzle afiş toplayarak baş edemezsiniz. Korkmayın bu meydana bakın cesareti görün” diye konuştu.