CHP Genel Merkezi Önüne Konacak Siyah Çelenk Ertelendi

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in alevilere yönelik aşağılayıcı sözler kullandığını öne süren Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Abbas Tan, 16 Ocak 2026 tarihinde CHP Kayseri İl Başkanlığı önünde açıklama yaparak siyah çelenk bırakmıştı. Başkan Tan, İl Başkanı Ümit Özer’den konuya ilişkin açıklama yapma talebinde bulunmuştu. Beklediği açıklamayı alamadıklarını belirten Başkan Tan, CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakarak açıklama yapacaklarını ifade etmişti.

Yapılması planlanan açıklamanın ertelendiğini açıklayan Başkan Tan; “Değerli canlar, bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nın Alevilere yönelik aşağılayıcı söylemleri karşısında, 16 Ocak'ta Kayseri il binası önünde bir açıklama yapmıştık ve siyah çelenk koymuştuk. O gün aradan geçen bir buçuk ay süre içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bir adım atmaması üzerine; bu defa aldığımız kararla, özellikle Kayseri'deki 12 tane yöre derneği ve köy muhtarlarıyla aldığımız ortak karar çerçevesinde, Alevi Bektaşi Federasyonu'nun da desteğiyle Genel Merkez önünde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde ikinci bir açıklama yapma kararı almıştık. Ancak bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın gönderdiği, Alevi Bektaşi Federasyonu'na gönderdiği bir heyetle yaptığımız görüşmelerin sonunda; önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere yarınki açıklamamızı ertelemiş bulunuyoruz. Kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.