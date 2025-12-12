CHP Grubundan, Büyükkılıç'a pankart tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yarın Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek miting öncesi, Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında ‘Pankart’ tartışması yaşandı. CHP’li Meclis üyesi Özgür Özer’in Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a pankartların sökülmesi ile ilgili sorusu, sözlü tartışmalara neden oldu.

Toplantı sonrası CHP grubu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisi adına konuşan Meclis üyesi Özgür Özer, “Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu olarak bugün bir sitemimiz vardı belediyeye. Bu sitemimiz şudur: Yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel şehrimize geliyor. Öğlen saat 13.00'de bir miting olacak. Bu miting ve bilgilendirme, ardından yeni il binamızın açılışı yapılacak. Bununla ilgili şehrin bazı noktalarında afişler, ‘kırlangıç’ dediğimiz posterler yer almıştı. Bunlar belediye eliyle söküldüğü iddiası vardı. Dün bazı görüntüler ulaştı basın kuruluşlarından. Biz de bugün Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu olarak ısrarla onun peşindeydik ki, bunları belediye mi söktürdü, neden söktürdü? Belediye Başkanımızın da bu konuda açıklamalarını dinledik. Ama bu Kayseri'ye yakışmadı. Kendine göre makul açıklamaları olabilir ama şehrimize gelen bir Genel Başkan, özellikle de ana muhalefet partisinin Genel Başkanı iken, bunun yapılması Kayseri'nin bir hoşgörü şehri olduğu imajına aykırı bir davranıştır. Eğer ki bu tarz yapılanmalar muhalefet liderlerine devam ederse, Kayseri halkı bunu mutlaka sandıkta hesabını soracaktır” açıklamasını yaptı.

Yarın yapılacak mitinge Kayseri halkını davet eden Özer, “Ben tekrar bu vesileyle, Belediye Başkanlarımız ve meclis üyelerimizle beraber, meclis grubu olarak Kayseri halkını yarın saat 13.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum. Hep beraber Genel Başkanımız Özgür Özel'i dinleyelim. Anlatacakları politikaları var. Özellikle son kurultayda alınan bazı kararlar var. Bazı siyasi ve ekonomik farklı gerçeklikler üzerinden de bu çalışmalar devam edecek. Bununla ilgili de halkımızı bilgilendirecek. Hem İl Başkanlığımızın açılışına hem de yarınki mitinge bütün Kayseri halkını bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.