CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, ”Bir parti eleştirilecekse önce kendilerine ve aynaya bakmaları gerekir“

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen 4. Olağanüstü Kongresi öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm’ü eleştirdi. Başkan Üzüm’ün, “Bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyorum” sözlerini eleştiren Başkan Keskin, “Bir parti başkanı; başka bir partiyi eleştirecek ise önce kendilerine ve aynaya bakmaları gerekir. Sayın Üzüm’ün bizi takip etmesine sevindim ama endişe etmeyin yönetim kurulunu yaklaşık 2 ay açıklayamayan, divan kurulunu zar zor belirleyen bir parti olarak bizim kongrelerimizde olan parti içi yarışmayı kaos ve kargaşa olarak yansıtmasına da üzüldüm. Kaldı ki bir parti başka bir partiyi eleştirecekse önce kendilerine ve aynaya bakmaları gerekir“ dedi.

‘BİZİM PARTİMİZDE OLAN BİR SEÇİM YARIŞIDIR VE BU DA DEMOKRASİNİN BİR GEREĞİDİR’

Başkan Keskin “İktidar partisinde olan kargaşayı ve çekişmeleri kendi iç meseleleri olarak değerlendirip asla basına veya kamuoyuna yansıtmadık. Sayın Üzüm’ün de böyle görmesi gerekir. Bizim partimizde olan bir seçim yarışıdır ve bu da demokrasinin bir gereğidir, bizim partimizde asla insanlara yukardan bakmak olmaz. AK Parti İl Başkanın grupta bir belediye başkan yardımcısını nasıl azarladığını ve “Ben il başkanıyım ben ne dersem onu yapacaksınız’ gibi ifadeler asla kullanılmaz. Biz bunları duyup da açıklama mı yaptık? Hani demokrasi nerde, hani insani ilişkiler nerede? Bunları yapan bir il başkanının bizi kongre yarışında eleştirmesi yapılacak en son iştir. Biz işimize bakıyoruz. Sayın Üzüm’de işine baksın. Örneğin Kayseri’de geçinemeyen binlerce emekli varken, beslenmesine bir dilim ekmeği koyamayan aileler varken, servis parası veremediği için evladını kilometrelerce yürüten aileler varken, iktidarın elinde olan belediyeler hiçbir iş yapmazken, vatandaşın sıkıntılarına kulak kapatan belediye başkanlarıyla uğraşırsa daha verimli iş yapmış olur” ifadelerini kullandı.