CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Şeker Yönetimi tarafından tehdit edildiğini iddia etti

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin şahsına edilen tehditler hakkında, 'Yanımda çalışanları meydana dökerek açıklama yapmaya çalıştırmak, bazı insanların ellerine çelenk vererek partimize getirmek, telefon numaramı bazılarına ulaştırarak beni tehdit ettirmeler ve hakaret etmeler tabii ki bunlar bizim geri adım atacağımızı göstermez. Hiç kimse bu davranışlarla CHP'nin İl Başkanını ne korkutabilir ne de susturabilir' dedi.

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  • 18.10.2023 16:19
  • Güncelleme: 18.10.2023 16:53
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Şeker Yönetimi tarafından tehdit edildiğini iddia etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in Kayseri Şeker Yönetimi  tarafından tehdit edildiği belirtildi. Başkan Keskin’in, kimliği belirsiz şahıslar tarafından telefon yoluyla tehdit edildiği ve çelenk gönderildiği aktarıldı. 

‘BU TEHDİTLERİ BİZLERİ SİNDİREMEZ’

Olayla ilgili basın açıklamasında bulunan Başkan Keskin, “Bir süre önce Şeker Fabrikası’yla ilgili açıklamalarda bulundum. Açıklama yaptığım zaman iki soru sormuştum; zarara uğratılması ve bu fiyatların başka şirketlere devredilmesiyle ilgiliydi. Yanımda çalışanları meydana dökerek açıklama yapmaya çalıştırmak, bazı insanların ellerine çelenk vererek partimize getirmek, telefon numaramı bazılarına ulaştırarak beni tehdit ettirmeler ve hakaret etmeler tabii ki bunlar bizim geri adım atacağımızı göstermez. CHP İl Başkanının sindirileceği anlamına da gelmez. Biz burada çiftçilerin haklarını savunuyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşın halkın çiftçinin sorunları ve onların haklarını savunmaktır. Hiç kimse bu davranışlarla CHP’nin İl Başkanını ne korkutabilir ne de susturabilir. Sorduğumuz sorulara yanıt verilmesi gereklidir. Sorduğumuz sorularda fabrikamızı zarara uğratacak fabrikamızı rencide edecek hiçbir durum yoktur. Yanıt belgelerle olur ve ben belgesiz konuşmamaya dikkat ediyorum. Gelen müfettiş ‘siz zarara uğrattınız’ diyor ve benim söylediklerimi onaylıyor. Demek ki ben iftira atmadım. Bu müfettiş raporuna göre zarara uğratmıştır ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bunun bir izahı gerekli ve çiftçiden özür dilemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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