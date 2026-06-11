CHP İl Başkanı Gözbaşı '45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur'

CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP’de Parti Meclisi’nden Özgür Özel ve beraberindeki 28 üyenin istifası üzerine açıklamalarda bulundu.

Parti Tüzüğü’ne göre CHP’nin kurultaya gitmesi gerektiğini dile getiren Başkan Gözbaşı; “Cumhuriyet Halk Partisi’nde “mutlak butlan” kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti. Böylece, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur” ifadelerini yer verdi.

Başkan Gözbaşı tarafından paylaşılan Parti Tüzüğü’nde yer alan söz konusu madde ise şu şekilde; “CHP Tüzüğü - Madde 24/3: “Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır”.