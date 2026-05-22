CHP İl Başkanı Gözbaşı: CHP'yi kimin yöneteceğine bir avuç darbeci değil, milletimiz karar verir

Parti binasında basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 il başkanı olarak; tüm Cumhuriyet Halk Partililerin, 81 il örgütümüzün ve demokrasiden yana tüm yurttaşlarımızın ortak iradesini bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Partimizin kurumsal kimliğini, seçilmiş iradeyi ve anayasal düzeni hedef alan bu hukuksuz darbe girişimine karşı tam bir kararlılıkla direneceğimizi ilan ediyoruz. 21 Mayıs 2026, Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş ve Cumhuriyetimizin demokratik birikimine gölge düşürülmüştür. Siyasi saiklerle verilen, alınan hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Gözbaşı, “Meşruiyetini millette değil, okyanus ötesinde ve saray koridorlarında arayanların yürürlüğe koyduğu bu topyekun saldırının nedenini de amacını da çok iyi biliyoruz. 2023 seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi, milletimizin değişim talebine kulak vermiş; örgütün, üyelerin ve halkın beklentileri doğrultusunda demokrasi tarihimiz açısından örnek bir değişim süreci geçirmiştir. 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Olağan Kurultayımızla başlayan bu büyük değişim hamlesi, sadece bir yönetim değişikliği değil, tüm toplumu kucaklayan bir iktidar sözleşmesidir. Bu sürecin ardından partimiz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde tarihi bir başarı elde ederek Türkiye’nin birinci partisi olmuştur” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ REKABETİ SANDIKTA DEĞİL, YERGI ELİYLE ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞANLAR KAYBETMEYE MAHKUMDUR”

Son dönemde yaşananlara değinen Gözbaşı, şöyle konuştu: “Bugün karşı karşıya olduğumuz ve 19 Mart darbe süreciyle başlayan bu haysiyet cellatlığı, siyasi yargı operasyonları ve çirkin iftiralar, yerel seçimlerde kendini gösteren ve bir sonraki genel seçimde ortaya çıkacak olan iktidar değişimi iradesini engelleme çabasıdır. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza yönelik bu saldırılar, halkımızın değişim umudunun ve partimizin yükselişinin önünü kesme arayışıdır. Siyasi rekabeti sandıkta değil, yargı eliyle ve sarayın cübbeli cuntacılarıyla şekillendirmeye çalışanlar kaybetmeye mahkumdur.”

“CHP KÜÇÜK SİYASİ HESAPLARLA TESLİM ALINACAK BİR PARTİ DEĞİLDİR”

Sözlerine devam eden Gözbaşı, “CHP, kişisel ihtiraslar veya küçük siyasi hesaplarla teslim alınacak bir parti değildir; CHP milletin baba ocağıdır. Anadolu’nun dört bir yanında fedakarca çalışan örgütümüzün duvarı, dış müdahalelere de karanlık dehlizler ardındaki siyaset hesaplarına da tamamen kapalıdır. Parti içi demokrasi mekanizmalarımızın ve kurultay irademizin dışındaki hiçbir zemini meşru kabul etmiyoruz. Darbecilere, işbirlikçilerine ve butlan ittifakına yanıtımız nettir. Cumhuriyet Halk Partisi’ni kimin yöneteceğine bir avuç darbeci değil, Cumhuriyet Halk Partililer ve milletimiz karar verir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, örgütümüzün ve kurultayımızın iradesiyle üst üste 4 kez rekor oyla genel başkanımız olarak seçilmiştir ve tescil edilmiştir. Bunun haricinde hiçbir kişi veya merci bizim için meşru değildir. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ise 15,5 milyon vatandaşımızın oyu ve iradesiyle aday olmuştur” dedi.

“ASLA BAŞIMIZI EĞMEYECEĞİZ”

Özgür Özel’in yanında olduklarını hatırlatan Gözbaşı, şöyle konuştu: “Kurucumuz ve Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimiz ile birlikte iki büyük eserinden biri olarak ifade ettiği partimiz, bir asrı aşan tarihinde birçok saldırı, darbe ve antidemokratik müdahalenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bir asır önce emperyalist işgale ve saltanat düşkünlerine nasıl boyun eğmediysek, bugün de teslim olmayacağız. Bizler, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, onun yoldaşları ve arkadaşları olarak bir bütün halinde kenetlenerek mücadelesini sürdürecek olan çelikten bir iradeyiz. Genel Başkanımızın partimizi Türkiye’nin birinci partisi yapma yolundaki stratejik aklını, vizyonunu ve kararlı mücadelesini amasız, fakatsız destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca vesayet kabul etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir. Bu millet için gerekirse baş vereceğiz ama asla başımızı eğmeyeceğiz. Milletimizle birlikte iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.”

