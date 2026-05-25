CHP İl Başkanı Gözbaşı'ndan Ankara Genel Merkez'de Özel'e destek

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı'na yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketlilik yaşandı.

Özgür Özel'e destek için Ankara'ya giden CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Genel Merkezi'nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Gözbaşı, CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili olarak, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizdeyiz. Görüldüğü gibi biber gazlarıyla girildi. Bu ülkede demokrasinin bittiğini bir kez daha canlı canlı tanığı oluyoruz. Binlerce polisle genel merkezimize girme cüreti gösterenler bu iradeden bu milletten bir daha saygı beklemesinler. Halimiz ortada tüm herkesin hali ortada görüyorsunuz" dedi.