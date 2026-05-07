  • CHP İl Başkanı Gözbaşı'ndan eski il başkanı Kulkuloğlu'na Vefa

12 Eylül'den önce genç yaşta öldürülen İl Başkanımız Av. Mustafa Nihat Kulkuloğlu, ölüm yıl dönümünde CHPliler ve aile yakınları tarafından anıldı.

Anma töreni, İl Başkanımız Av. Ufuk Ozan Gözbaşı, önceki dönem Milletvekilimiz Mehmet Şevki Kulkuloğlu, İl Başkan Yardımcıları, İl Gençlik Kolları Başkanı Efecan Çakmak, merhum İl Başkanımızın kıymetli ailesi, STK başkanları ve partililerin katılımıyla Hacılar Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. 

Hacılar İlçe Başkanımız Galipcan Tatlı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, merhum il başkanı Kulkuloğlu bir kez daha  yad edildi.

Törende konuşan İl Başkanı  Av. Ufuk Ozan Gözbaşı, “Onun inancı, cesareti ve mücadele mirası yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Unutmadık, unutturmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Anma etkinliği, katılımcıların duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu ve Kulkuloğlu’nun demokrasiye olan katkıları bir kez daha hatırlandı. CHP Kayseri Teşkilatı, bu tür anmalarla geçmişe sahip çıkmaya ve değerlerini yaşatmaya devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi

