CHP İl Başkanı Gözbaşı, 'Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız'

Ankara Bölge İdare Mahkemesi CHP Kurultay Davasında, Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırışmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralmasına karar verdi. Verilen bu karar sonrası CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda toplanan partililer karara tepki gösterdi. CHP İl binası önünde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, Özgür Özel’in sonuna kadar yanında olacaklarını belirterek, “Bizler, il örgütü olarak buradan açıkça ilan ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız. Milyonların ve örgütümüzün hür iradesini bir avuç kumpasçıya, siyasi mühendislere ve onların yargıdaki gölgelerine gasp ettirmeyeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bu yola çıkarken bizlere bir söz söylemişti: 'Ben size çiçekli bahçelerden geçerek ulaşılacak bir iktidar vaat etmiyorum’. Evet, yolumuz engebeli, yolumuz çetin. Biliyorduk ki bu yola engeller çıkaracaklar, biliyorduk ki kumpaslar kuracaklar. Ama bizler bu dikenli yolları, yara bere içinde kalsak da aşmaya, o aydınlık sabahlara bu milleti ulaştırmaya ant içtik. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baba ocağıdır. Bu kapıdan içeriye vesayet giremez. Bu ocağın ateşini hiçbir yargı kumpası, hiçbir baskı, hiçbir tehdit söndüremez. Bizim yönümüzü karanlık odaklar değil, sadece ve sadece milletimizin vicdanı belirler. Bugün bu meydanda, partimizin önünde tek yürek olduk. Haklıyız, kararlıyız ve buradayız. Sözümüz söz; susmayacağız, sinmeyeceğiz, sindiremeyecekler. Adaletsizliğe boyun eğip bir adım dahi geri adım atmayacağız. Gelin, adaletsizliğe karşı omuz omuza, yürek yüreğe mücadele edelim. Baba ocağımızı asla siyasi kumpaslara teslim etmeyelim. Birlikte direnecek, birlikte kazanacağız. Çünkü biliyoruz ki; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” şeklinde konuştu.