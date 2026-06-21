CHP İl Başkanı Gözbaşı: Yetki Gaspına İştirak Eden Üyeler Hakkında Disiplin Süreci Başlatıldı



(RHA)- CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, parti içinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı. Genel merkez tarafından atama yapılan Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe başkanlıklarıyla ilgili değerlendirme yapan Gözbaşı, “Hukuken yok hükmünde olan atamalara bel bağlayıp, henüz resmi tebligat dahi yapılmadan basında İlçe Başkanı olarak kendisine yer bulan, yetki gaspına bizzat iştirak eden üyelerimiz olmuştur. Bir hukukçu olarak, kendi üyelerimizi disipline sevk etmek bizim için üzücüdür. Ancak tüzüğümüzü ve Cumhuriyeti kuran bir asırlık çınar olan partimizi korumak adına, bu şahıslar hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayarak gerekli disiplin süreçlerini başlattık” dedi.



CHP İl Başkanlığı’nda basın açıklaması düzenleyen İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün parti için bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, “Bugün karşınıza sadece, Kayseri örgütümüzün helal oylarıyla seçilmiş bir İl Başkanlığı olarak değil, hukuka inanan, inanmak isteyen insanlar olarak çıkıyoruz. Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki, tüzüğümüz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasasıdır. Pusulamız şahsi hırslar değil, hukuktur, tüzüktür ve örgütümüzün tertemiz vicdanıdır. Ülkemiz yangın yeriyken, milletimiz derin bir ekonomik krizin altında ezilirken, Ankara koridorlarında böylesine anlamsız ve hukuksuz bir iç çekişme yaratmak hiçbir vicdana sığmamaktadır. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve partimizin demokratik iradesine karşı sergilenen bu kuşatmayı asla kabul etmiyoruz. Kayseri örgütü olarak, sarsılmaz bir inançla Sayın Özgür Özel’in ve onun liderliğindeki iktidar yürüyüşünün dimdik yanındayız” diye konuştu.

“BİRİLERİ KAPALI KAPILAR ARDINDA KOLTUK HESAPLARI YAPMIŞTIR”

Gözbaşı, Kayseri örgütünün sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Bizler son bir ayda Kayseri’nin sokaklarında pazar yeri, esnaf ve işyerlerini kapı kapı gezerek ter dökerken, 19 Mayıs’ta meydanlarda gururla yürürken, partimize sadece iki haftada 41 yeni yol arkadaşı kazandırırken; birileri kapalı kapılar ardında koltuk hesapları yapmıştır. Meşruiyetini yitirmiş Merkez Yönetim Kurulu, tüzüğü ayaklar altına alarak, o koltuklara paraşütle inme derdine düşenleri partimize dayatmaktadır. Emeği yok sayan bu masa başı siyasetini şiddetle reddediyoruz! Herkes şunu iyi bilmelidir: Tüzüğümüzün 26. maddesini alenen çiğneyen, Kayseri İl Yönetim Kurulumuzun yetkisini açıkça gasp eden bu atama kararları, mutlak butlanla sakattır ve yok hükmündedir. Kaldı ki, Parti Meclisimiz düştüğü için MYK’nın 'parti organı' vasfı kalmamıştır. Biz de bu batıl kararları asla tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLÇELERİMİZİ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GÖTÜRECEK ÇAĞRI HEYETİMİZİ ATADIK”

Parti içinde disiplin süreçlerinin de başlatıldığını açıklayan Gözbaşı, “Biz hukuku işlettik, demokrasiye sahip çıktık ve ilçelerimizi derhal olağanüstü kongreye götürecek kendi çağrı heyetlerimizi atadık. Buradan açıkça sesleniyoruz: Ankara koridorlarında kulis yaparak meşruiyet devşirmeye çalışan o 'butlancılar' arasında yüreği yeten varsa, buyursun gelsin. Kapalı kapılar ardında memurluk kovalamayı bırakıp, Olağanüstü İlçe Kongresi'nde delegenin önüne çıkıp aday olsunlar. Örgütten kaçarak, korkarak değil, sandıktan tertemiz çıkarak başkan olunacağını onlara da öğreteceğiz” dedi.

“YETKİ GASBINA İŞTİRAK EDEN ÜYELERİMİZ OLMUŞTUR”

Sözlerini sürdüren Gözbaşı, şöyle konuştu: “Bu süreçte vicdanımızı yaralayan bir hususu da paylaşmak zorundayım. Hukuken yok hükmünde olan bu atamalara bel bağlayıp, henüz resmi tebligat dahi yapılmadan basında İlçe Başkanı olarak kendisine yer bulan, yetki gaspına bizzat iştirak eden üyelerimiz olmuştur. Bir hukukçu olarak, kendi üyelerimizi disipline sevk etmek bizim için üzücüdür. Ancak tüzüğümüzü ve Cumhuriyeti kuran bir asırlık çınar olan partimizi korumak adına, bu şahıslar hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayarak gerekli disiplin süreçlerini başlattık. Bu, parti ciddiyetimizin bir zorunluluğudur. Hukuksuzluğa payanda olanlar bilsinler ki; Cumhuriyet Halk Partisi masa başı oyunlarıyla dizayn edilemeyecek kadar büyük bir partidir. Çözüm bellidir. Hukuka dönmek ve amasız, fakatsız olağanüstü kurultay sandığını bu vefakar örgütün önüne koymaktır. Partimiz derhal kurultaya götürülmezse; bu hukuksuzluğun mimarları, alınlarında ömür boyu taşıyacakları kapkara bir leke ile yaşamak zorunda kalacaklardır. Kayseri'den yaktığımız bu hukuk meşalesi mutlaka kazanacaktır. Bizim yönümüz hukuk, yolumuz demokrasi, liderimiz Özgür Özel’dir. Adaleti egemen kılmak için durmayacağız, susmayacağız.”

Diğer yandan bir süre önce CHP genel merkezi tarafından Melikgazi İlçe Başkanlığı’na Ergün Canbulat, Kocasinan İlçe Başkanlığı’na Neşe Nasırlıoğlu Aslan ve Talas İlçe Başkanlığı’na ise Hasan Çetin atanmıştı.