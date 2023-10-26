CHP İl Başkanı Keskin, Cumhuriyet Bilbordlarına Takıldı

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli noktalarda Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen billboard reklamlarında Atatürk ve Türk Bayrağı görsellerinin yeterince kullanılmamasını eleştirdi.

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  • 26.10.2023 12:36
  • Güncelleme: 26.10.2023 12:36
CHP İl Başkanı Keskin, Cumhuriyet Bilbordlarına Takıldı

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise yaptığı eleştiride, “Türk Bayrağı resmini koymadan yapılan kutlama bilboardlarını protesto ediyoruz. Türk Bayrağı’ndan mı utanıyorsunuz, Atatürk’ten mi utanıyorsunuz? Bunların olmadığı bir pankart asmaya utanmıyor musunuz?” dedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılını kutlamak adına bilboardlara asılan afişlerde Atatürk ve Türk Bayrağı görseli bulunmaması nedeniyle tepkiler geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri teşkilatı ise konuyu reklam panolarının önünde eleştirdi. Atatürk’ün ve Türk Bayrağı’nın görselinin bilboardlarda yer verilmemesini sert şekilde eleştiren ve panoya Türk Bayrağı asan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Şaşırdık mı, hayır. Her zaman yaptıkları gibi ne Atatürk’ün adını olabildiği kadar da Cumhuriyet adını anmamaya çalışıyorlar. Unutmasınlar ki Kayseri yalnızca AK Partililerin ve Memduh Büyükkılıç’ın değil. Kayseri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının şehridir. Kayserimiz adına yapılacak olan bütün şeyler Cumhuriyetimizin özellikle 100. Yılında, anma törenlerinde Atatürk’ün adını anmadan, resmini koymadan, Türk Bayrağı resmini koymadan yapılan kutlama bilboardlarını protesto ediyoruz. Türk Bayrağı’ndan mı utanıyorsunuz, Atatürk’ten mi utanıyorsunuz? Bunların olmadığı bir pankart asmaya utanmıyor musunuz? Utandığınız Türk Bayrağı’nı biz buraya asıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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