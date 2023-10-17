CHP İl Başkanı Keskin’den 'Sümer Mahallesi' tepkisi

Kocasinan Belediyesine bağlı Sümer Mahallesi'nin isminin değiştirileceğinin duyurulmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin tepki göstererek, ''Her şehrin ruhunu yansıtan eserleri isimleri vardır. İlimizin sembol mahallelerinden olan ve ilk planlı Mahallesi olma özelliğine sahip Sümer mahallesinin tarihten silinmesine neden olacak değişikliğe gidilmiştir. Sümer Mahallesi’nin bir diğer anlamı da Cumhuriyetimizin önemli mihenk değerlerinden ve sembollerinden olan Sümer Bez Fabrikasıdır. O bölge fabrikalarıyla spor alanlarıyla okullarıyla evleriyle ilk planlı mahalle olması ile şehrinin en kadim ve maneviyatı en yüksek değerlerindendir. En önemlisi kurulduğundan beri Cumhuriyetimizin ilk fabrikalarından biri olan Sümer Bez Fabrikasının Cumhuriyet ile bir değerdir. Sümer ismini kaldırarak Atatürk’ün ve Cumhuriyet'in değerlerini bir bir yok etme isteği mi yatıyor? O kadar maneviyatı olan Sümer isminin kaldırılmasını kınıyor ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz'' şeklinde konuştu.