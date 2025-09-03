CHP İl Başkanı Keskin, partilileri demokrasi nöbetine davet etti

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanması ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığımıza yapılan hukuk dışı Kayyum atanması demokrasi ve Adalet anlayışına yapılan bir darbedir. Bu haksız uygulamanın sonuna kadar karşısındayız. Bu gün saat 19.30'dan itibaren tüm partililerimizi İl Başkanlığımızda Demokrasi ve Adalet nöbetine davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.