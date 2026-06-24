CHP İl Başkanı Marzıoğlu, 'Kimseyi kırmadan, ötekileştirmeden aynı çatı altında olacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzıoğlu atanmıştı.

Yeni İl Başkanı Okan Marzıoğlu beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CHP Kayseri İl binasına gelerek görevine başladı. Önceki il yönetimi ve üyeleri ise CHP Genel Merkezi tarafından atanan Okan Marzıoğlu’nun il binasına girişi sırasında çeşitli sloganlar atarak durumu protesto ettiler.

CHP İl binası önünde partililerle beraber bir basın açıklaması yapan yeni il başkanı Okan Marzıoğlu, kimseyi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden herkesi CHP çatısı içerisinde birleştirmek istediklerini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan son sürecin ardından partimizin yeni yönetimi tarafından il başkanlığı görevi layık görülme sorumluluğunu ve onurunu taşıyorum. Öncelikle ifade etmek isterim ki siyaset ayrışmanın değil, kucaklamanın aracıdır. Bugün her zamankinden daha fazla birlik, dayanışma ve ortak akla ihtiyacımız bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulmuş ve mücadelesini örgütleyen Cumhuriyetimizi kuran ve çağdaş Türkiye’nin temellerini atan tarihi bir mirasın temsilcisidir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü kişilerden, makam ve unvanlardan değil milletimizin bağımsızlık ve demokrasi idealinden gelmektedir. Partimizin içerisinde yaşanan her türlü sürecin hukukun üstünlüğü ve demokratik tahammüllerin çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği inancındayız. Farklı görüşlerimiz olabilir, ancak faydamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ülkemizin ve demokrasinin aydınlık geleceğidir. Bugün kimseyi, kırmadan, ötekileştirmeden, partimizin emektarları, gençleri, kadınları, geçmişte görev almış tüm yönetici ve üyeleriyle aynı çatı altında olmak en temel hedefimiz olacaktır. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi ancak birlikte güçlenir ve birlikte büyür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet Halk Partisi diğeri Türkiye Cumhuriyeti’dir sözü omuzlarımızdaki sorumluluğun yükünü açıkça ortaya koymaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedef doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında demokrasiye ve cumhuriyet değerlerine bağlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Son söz olarak söylemek isteriz ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun her zaman yanındayız. Mücadelemizde sonsuza kadar devam edeceğini de söylemek istiyorum. Son olarak da şu sözü söylemek istiyorum. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulh-ü salah” dedi.

Ufuk Ozan Gözbaşı ve yönetiminin partiyi teslim ederken il binası zarar verdiklerini de belirten Marzıoğlu, “Biz burada barış için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Demin gördünüz ayrılan arkadaşlarda bizim partililerimiz. Karşı karşıya gelsin istemeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’ni beraber büyüteceğiz. Onlar ayrılırken kendilerine yakışanı yaptılar. Bu binada emeği çok değerli il başkanımız Feyzullah Keskin’in. Bu binaya bin bir emek ve para harcayarak yaptırdı, içine de hiç oturmadı. Ama giden arkadaşlar baba ocağımız dediği binayı ne halde bıraktılar. Ben takdiri Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyelerine bırakıyorum. Burası bir kamu malıdır. Baba ocağı denilen bir yere böyle zarar verilmez. Biz onları da dışlamak istemiyoruz ama herkes kendine yakışanı yaptı” ifadelerini kullandı.