CHP il sekreterine Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir il sekreteri, Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 13.06.2023 16:00
  • Güncelleme: 13.06.2023 16:00
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CHP il sekreterine Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir il sekreteri, Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CHP Kırşehir İl Sekreteri İsa Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı "Günaydın arkadaşlar. Güzel bir gün bu günü daha da güzelleştirmek için herkes bir atasözü paylaşsın. Ben bir tane paylaşıyorum. Öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur" paylaşımının ardından hakkında ’Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan işlem başlatıldı. Bugün Kırşehir Adalet Sarayı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Gün, kendini savunarak, "Sosyal medya hesabı bana ait ama paylaşımım eleştiridir. Hakaret değildir" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda İsa Gün’e ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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