CHP İl Teşkilatı'nın Facebook hesabı başka ellere geçmiş

Gözbaşı yaptığı yazılı açıklamada, CHP Kayseri İl Başkanlığı’na ait resmi Facebook hesabının “butlancılar” tarafından yönetim dışı bırakıldığını öne sürerek, “Bu andan itibaren CHP Kayseri İl Başkanlığı Facebook sayfasından yapılacak hiçbir paylaşım, duyuru veya açıklama meşru Kayseri İl Örgütü’ne ait değildir” ifadelerini kullandı.

Parti içi iradeye yönelik müdahalelere karşı durmaya devam edeceklerini belirten Gözbaşı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bayramın ilk günü parti içi iradeye bu şekilde müdahale etmek, ancak çaresiz kalmış bir anlayışın ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Örgütü olarak, bu tür ayak oyunlarına karşı dimdik durmaya devam edeceğiz.”

(RHA)