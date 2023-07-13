CHP İl Yönetim kadrosu belli oldu

 Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in başkanlığında ilk toplantıyı gerçekleştiren il yönetiminde görev dağılımı yapıldı.

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  • 13.07.2023 13:04
  • Güncelleme: 13.07.2023 13:07
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CHP İl Yönetim kadrosu belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı görevine gelen Feyzullah Keskin’in başkanlığında ilk toplantı gerçekleşti. İl yönetiminde görev dağılımı yapıldı. 

Yeni kadroda bulunan isimler ise şu şekilde;
Feyzullah KESKİN
Ali Domaniç
Emre Ayan
Erkin Taşlı
Esra Tuğçe Şahin
Hamdi Korkmaz
İbrahim Kaan
Mehmet Asan
Mehmet Taşdemir
Mikail Sert
Murat Suzi Ünalan
Murat Yıldız
Mustafa Devrim Demirtaş
Neşe Nasırlıoğlu
Niyazi Ünalmış
Nuran Çetin
Salih Balcı
Savaş Özsoy 
Sema Karaoğlu
Suat Yıldırım
Şemsi Aziz Çınaroğlu
Tansel Budak
Umut Yılmaz
Yıldırım Yıldırım.

1ha

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