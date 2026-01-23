CHP İl Yönetiminde Özeleştiri Tahammülsüzlüğü: H. İbrahim Yıldırım Görevden Alındı

Geçtiğimiz yerel seçimlerde Talas Belediye Başkan adayı olan ve CHP açısından rekor bir oy alan Avukat Hacı İbrahim Yıldırım, CHP İl Başkanı tarafından görevden alındı.

"20 Ocak Salı günü bir televizyon kanalında; İl Başkanımız, Milletvekilimiz ve Belediye Başkanlarımız hakkında yapmış olduğu değerlendirmeler ve sarf ettiği sözler göz önüne alınarak, Sayın Hacı İbrahim Yıldırım, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinden alınmıştır."

Bugün CHP Kayseri İl Başkanlık binasında yönetici nöbeti tutan Başkan Yardımcısı Hacı İbrahim Yıldırım, sarfettiği ifade ve eleştirilerden dolayı incinen iyi niyetli tüm CHP'lileri sıcak bir ortamda çay içmeye davet etmişti.

Görevden alınan İL Başkan Yardımcısı Avukat İbrahim Yıldırım CHP'lilere şu çağrıda bulunmuştu:

"CHP’li Dostlara Çağrımdır;

Bu gün (23 Ocak 2026-Cuma) İl Yöneticisi olarak CHP Kayseri İl Başkanlığında il yöneticisi nöbetindeyim. Tv programlarında ve parti toplantılarındaki görüşlerim ve sarfedilen sözler nedeniyle kırılan , incinen bu nedenle samimi ve iyi niyetli olarak eleştiren tüm partili dostlarımı, eleştirilerini ve partimizin geleceğine dair fikir ve görüşlerini değerlendirmek üzere CHP İl Başkanlığımıza kahve ve sıcak bir çay içmeye davet ediyorum. İyi niyetli olduğuna inandığımız görüş, değerlendirme ve eleştirilerimizin sosyal medya üzerinden değil yüzyüze yapılmasının, hepimiz için partimiz için daha faydalı olacağını biliyor sohbet ve konuşmak için bekliyorum. Selam ve sevgilerimle… Av.H.İbrahim YILDIRIM"