CHP İstanbul Milletvekili Özdemir, Kayseri'de 'Toplumsal Çürüme'ye Dikkat Çekti

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir birtakım temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Milletvekili Özdemir Kayseri’de esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettikten sonra CHP İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Milletvekili Özdemir basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Biz geleceğiz, hukuku tekrardan adaletle tesis edeceğiz. Ekonomimiz düzelir, verimli toprağımız, pırıl pırıl çalışkan çocuklarımız var. Ama biz bu şekilde yozlaşırsak, sosyal ve toplumsal olarak çürümeye devam ederiz. Resmi olarak 55 bin çocuğumuz tacize uğramış. Galatasaray, Fenerbahçe’nin stadyumları 45 bin kişi alıyor. 55 bin çocuğumuzun tacize uğradığı bir ülke olamayız. Biz Türk halkı bu değiliz, normalleştirmemeliyiz. Bir yılda 360 tane kadınımız öldürüldü. Bu resmi olarak öldürülenler. İntihar edenler ve nasıl öldüğü belli olmayanlar hariç 360 tane kadınımız ölürken, bu tür videolar, bu tür o onla, bu bunla gibi iftiralar bu ülkeyi yozlaştırmaktan başka bir şey yapmaz. Bizler düşman değiliz, bizler hangi çatının altındaysak daha iyiyi yaparız. Daha iyi yönetiriz, daha iyi çözüm getiririz rekabeti içinde bulunmalıyız” dedi.

CHP İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı da “Bugün İstanbul Milletvekilimiz Nimet Özdemir’in katılımlarıyla birlikte şehrimizin, ekonomisinin, sağlığının ve vicdanının nabzını tutan değerli odalarımızı ve derneklerimizi ziyaret ettik. Ziyaretlerde Kayserimizin meselelerini masaya yatırmakla kalmadık. Aynı zamanda çözüm odaklı siyaset anlayışımız olduğunu, bu nedenle istişarelerin önem arz ettiğini kendilerine ilettik. Sahada bugün bir kez daha gördük ki iyi niyetli ve güçlü bir iletişim sorunların çözümündeki en önemli anahtardır” şeklinde konuştu.