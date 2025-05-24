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  • CHP İzmir Vekili Sevda Kılıç, Şerafettin Bahadır'ın tehdit edildiği konusunda tanık ifadesi verdi

CHP İzmir Vekili Sevda Kılıç, Şerafettin Bahadır'ın tehdit edildiği konusunda tanık ifadesi verdi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır'a yönelik silahlı saldırı davasında CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, tanık olarak ifade verdi.

CHP İzmir Vekili Sevda Kılıç, Şerafettin Bahadır'ın tehdit edildiği konusunda tanık ifadesi verdi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır, geçtiğimiz sene Pınarbaşı’da yenilenen seçim sonrası silahlı saldırıya uğramıştı. Bahadır’ın davası ise Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Davada tanık olarak gösterilen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olarak ifadesini verdi. Milletvekili Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kayseri’de silahlı saldırıya uğrayan meclis üyemiz Şerafettin Bahadır davasına tanık olarak ifade verdim. Seçimlerin yenilenme kararı alındığı 2 Haziran’da Pınarbaşı ilçesinde yaptığımız çalışmalarda belediye eski başkanının yakınları olduğunu öğrendiğim bir grubun Şerafettin Bahadır’ı tehdit ettiğine ve saldırmaya kalktığına bizzat şahit oldum. O gün araya girerek bu saldırı girişimini engellemiştim. Ancak 20 gün sonra silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Siyasal şiddet bir demokrasi sorunudur. CHP olarak demokratik süreçlere gölge düşüren her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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