'CHP KAYERİ' Teşkilatına, AK Parti İl Başkanı'ndan Sert Yanıt

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Kayseri adının yanlış yazılması, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından sert bir dille eleştirildi. Okandan, CHP yönetiminin eleştiriyi kabul etmek yerine saldırganlık sergilediğini belirterek, bu durumun bir 'özensizlik' göstergesi olduğunu vurguladı.

Okandan, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 102. yılında, milletimizin ortak gurur gününü dahi istismar edenlerin sergilediği özensizlik ve ciddiyetsizlik, tesadüf değildir" ifadesini kullandı. Kayseri'nin tarih boyunca medeniyetin, ahlakın ve çalışkanlığın simgesi olduğunu hatırlatan Okandan, "Bu kentin adını dahi doğru yazamayanların; bu şehrin insanına, Cumhuriyet’e veya devlet ciddiyetine dair söyleyecek tek bir sözü yoktur" dedi.

Ayrıca, milletvekili Ayşe Böhürler'in hatırlatmalarının önemine değinen Okandan, "Cumhuriyet, özen ister. Devlet ciddiyeti, disiplin ister. Bunu anlayamayanlar, hâlâ slogan ezberleyerek siyaset yaptıklarını zanneden kişilerden ibarettir" şeklinde konuştu.

Okandan, Böhürler'in Kayseri'nin adının yanlış yazılmasına dikkat çekmesinin hadsizlik değil, aksine milletine ve görevine duyduğu sorumluluğun doğal bir gereği olduğunu vurguladı. "Bir vekilin bu hassasiyeti göstermesini eleştirmek, siyaset kurumuna yönelik en basit saygı sınırlarını hiçe saymaktır" diyen Okandan, eleştirilerin hedefi olan Böhürler'in AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldığını ve her platformda Kayseri için mücadele ettiğini belirtti.

Son olarak, Okandan, Cumhuriyet Bayramı'nın ciddiyetine vurgu yaparak, "Bu kadar basit bir doğruluğu dahi kavrayamayanların, milli bir günü özensizlikle kirletmesi, en hafif tabiriyle ayıptır" dedi. Bu açıklamalar, Kayseri'nin ruhunu ve değerlerini koruma konusundaki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

