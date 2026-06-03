CHP Kayseri'de 3 İlçedeki Olağanüstü Kongreler İptal Edildi

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ‘butlan’ olarak nitelendirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 2 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Kayseri'de düzenlenmesi planlanan ilçe olağanüstü kongrelerinin iptal edildiği belirtildi. Buna göre, 6 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan Kocasinan İlçe Olağanüstü Kongresi ile 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği duyurulan Talas ve Melikgazi İlçe Olağanüstü Kongreleri iptal edildi.

Açıklamada, söz konusu kongrelere ilişkin tüm yasal ve idari işlemlerin durdurulduğu bildirildi.

(RHA)