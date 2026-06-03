CHP Kayseri'de 3 İlçedeki Olağanüstü Kongreler İptal Edildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı, genel merkezden gelen resmi tebligatlar doğrultusunda Kocasinan, Talas ve Melikgazi ilçelerinde yapılması planlanan olağanüstü kongrelerin iptal edildiğini duyurdu.
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ‘butlan’ olarak nitelendirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 2 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Kayseri'de düzenlenmesi planlanan ilçe olağanüstü kongrelerinin iptal edildiği belirtildi. Buna göre, 6 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan Kocasinan İlçe Olağanüstü Kongresi ile 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği duyurulan Talas ve Melikgazi İlçe Olağanüstü Kongreleri iptal edildi.
Açıklamada, söz konusu kongrelere ilişkin tüm yasal ve idari işlemlerin durdurulduğu bildirildi.
(RHA)