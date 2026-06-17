CHP Kayseri'de 3 merkez ilçeye yeni başkan atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçe Başkanlıklarına yeni başkanlar atandı.

CHP Kayseri'de 3 merkez ilçeye yeni başkan atandı

CHP Kayseri eski İl Başkanı Ümit Özer’in istifası ile başlayan süreçte Kayseri İl Başkanlığı bünyesinde ve ilçe teşkilatlarında dikkat çeken değişimler yaşandı. 

Genel Merkez kararı ile görevden alma ve istifalar gündeme gelirken geçtiğimiz ay yeni İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı olmuştu. 6 İlçe Başkanlığı’nda görevden alma kararının ardından 3 merkez ilçede atama yapıldı. Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçe teşkilatlarında yeni başkanlar belli oldu.

CHP Melikgazi İlçe Başkanlığı’na Ergün Canbulat, Kocasinan İlçe Başkanlığı’na Neşe Nasırlıoğlu Aslan ve Talas İlçe Başkanlığı’na ise Hasan Çetin atandı.

Haber Merkezi

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