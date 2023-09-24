CHP Kayseri'de İl Başkanı Keskin Güven Tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı’nda yapılan kongrede il başkanlığına Feyzullah Keskin yeniden seçildi.

Kültür Merkezi’nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mevcut başkan Feyzullah Keskin ile Orhan Oba’nın listesini sunduğu kongrede daha sonra Oba adaylıktan çekildi. 207 üyenin oy kullandığı kongrede 194 oy alan Keskin yeniden başkan seçildi.