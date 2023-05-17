CHP Kayseri'de oyunu yüzde 5 arttırdı

14 Martta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken CHP, uzun bir aradan sonra Kayseri'den 2 milletvekili çıkarma başarısı gösterdi. Aşkın Genç ile birlikte CHP listesinden seçime giren SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Ankara'ya giden isimler oldu.

CHP Kayseri Milletvekilleri Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan, parti binasında genel seçimi değerlendirdi. CHP Milletvekili Genç, “ İlim, bilim, mantık, fikrimiz var. Karanlığı sevmeyiz biz, çöktüğünde üzerimize zindan karası, belki biraz bocalarız ama marşımız var bağıracağız. Güneş ufuktan şimdi doğar. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlü ise çaresi yok dostlar bizler kazanacağız. Umutsuzluk yok. Yılgınlık yok. Bayrakları toplayıp kenara çekilmek yok. Daha çok işimiz var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele omuza vererek birleşerek kazanacağız” dedi.

28 Mayıs’ta, Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapacaklarını ve Türkiye de demokrasi bayramı olacağını dile getiren Aşkın Genç, “Yaklaşık 50 gündür sürdürdüğümüz çalışmaların ardından 28. Dönem milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu tamamladık. Zorlu ve adil olmayan şartlarda başladığımız yarışta her türlü fedakârlığı yaparak çalışmalarımıza katılan, arkadaşlarımın kucaklıyorum. Demokrasi adına, hukuk adına, adalet adına çıktığımız yollarda partimizi elimizden geldiğince temsil etmeye çalıştık. Sonuç olarak da Kayseri genelinde partimizin oylarını yüzde 12'den 17'ye çıkartarak yıllar sonra 1977 yılından sonra iki milletvekilini kazandık. Türkiye ortalamasının üzerinde oyumuzu alırken Cumhurbaşkanlığı seçiminde genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdilik Çankaya köşküne uğurlayamamanın hüznünü yaşadık. Sevincimizi tam olarak yaşayamadık. Biliyorum ki inançlı, kararlı ve kazanmaya odaklanmış sizlerle beraber 28 Mayıs'ta yapılacak 2. Turda genel başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Buna inanıyoruz. Hiç kimsenin de inancını yitirmesini istemiyoruz. Seçimler insanlara dokunarak, sorunlarını çözerek, onları anlayarak ve yapacaklarımızı anlatarak kazandık. Bu süreçte bunu hep birlikte yapacak ve kazanacağız. Seçim sürecinde her fırsatta halkımıza provokatörlük yapanlara inat vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde çok önemli olaylar olmadan seçimleri tamamladık. Bu konuda hiçbir telaşa kapılmayan, şımarmayan büyük bir olgunluk içinde görevini yapan partililerimize, hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeleriyle bize oy veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizi milletvekili seçerek yüklediğiniz görev ve sorumlulukların farkındayız. Bizim için asıl çalışma şimdi başlıyor. Şehrimizin, ülkemizin sorunlarını çözmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza inanın. Çünkü bizim çocuklarımıza, kadınlarımıza sözümüz var. Teslimiyet, biat, kadercilik bize göre değil. İlim, bilim, mantık, fikrimiz var. Karanlığı sevmeyiz biz, çöktüğünde üzerimize zindan karası, belki biraz bocalarız ama marşımız var bağıracağız. Güneş ufuktan şimdi doğar. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlü ise çaresi yok dostlar bizler kazanacağız. Umutsuzluk yok. Yılgınlık yok. Bayrakları toplayıp kenara çekilmek yok. Daha çok işimiz var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele omuza vererek birleşerek kazanacağız. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için var gücümüzle çalışıp Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. 28 Mayıs'a kadar vatandaşlarımızla buluşmaya, projelerimizi anlatmaya ve destek istemeye devam edeceğiz. Küsmeden, umutsuzluğa kapılmadan görevimizin başında olacağız. 28 Mayıs Türkiye de yeni bir demokrasi bayramı olacak. Görevimin henüz bitmediğinin farkındayım. Görevimiz 28 Mayıs'ta Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yaptığımızda tamamlanmış olacak o nedenle kutlamaları şimdilik erteliyorum. 28 Mayıs'a kadar” ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKININ DERDİ KAZANIMLARIMIZLA DEĞİL KAYBETTİKLERİMİZLE

Toplantının devamında konuşan CHP Milletvekili Mahmut Arıkan da, Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin 20 yıl boyunca bize getirdiği kazanımlarla alakalı en ufak bir problemi olmadığını söyledi. Arıkan, “Pazar günü bir seçim idrak ettik. Bu seçimin sizlere, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 30 gün 35 günlük seçim kampanyasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili adayı ile nezaket önceleyerek, centilmenliği önceleyerek, gerginlikten uzak söylemleri önceleyerek bir süreç yaşadık. Bu süreç hemşerilerimiz tarafından kabul gördü. Bir önceki seçimden çok daha fazla oranla bir destekle 2 tane hemşehrisini kardeşlerimiz Türkiye Büyük millet meclisi ne gönderdiler. Biz bu güvene layık olabilmek için gereken ne varsa gecemizi gündüzümüze katarak gayret göstereceğiz. Bu başarıyı sadece 30 günde yapılan çalışmaya indirgemek biraz haksızlık olur. Uzun dönem millet ittifakının tüm bileşenleri, millet ittifakı partililerin tüm yöneticileri olağanüstü bir gayret gösterdiler. Kolay değildi. Büyük bir güç vardı karşımızda. 20 yıldır ülkeyi idare eden bir iktidar, kamu imkânlarını yanına alan bir iktidar, bütün olanakları seçim için seferber eden bir iktidar ile mücadele ettik. Allah'a çok şükür. Cenabı Allah yardım etti. Hemşehrilerimiz destek oldular. Seçimin bir ayağı olan milletvekili seçiminde oylarımızı artırdık ama Cumhurbaşkanlığı seçimi ile alakalı 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gideceğiz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, suyunu içtiğimiz memleketimize biz siyasetçi olarak hizmet etmek istiyorduk. Bu nasip oldu. Bundan sonra da bu gayret içerisinde olacağız. Esas önemli seçim 28 Mayıs'ta gerçekleşecek. Kıymetli hemşehrilerim süreç istediğimiz gibi gitmedi. Maalesef Kayserimiz’de ulaşabildiğimiz seçmene, mesajlarımızı ulaştırabildiğimiz seçmeni ikna edebildik. Ama 30-35 gün içerisinde takdir edersiniz ki 1 milyon 30 bin seçmene ulaşma imkânı söz konusu değildir. Diğer seçmenlere iktidar tarafından yapılan siyasetin etkisi olduğunu gördük. Millet ittifakı bileşenlerin Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin 20 yıl boyunca bize getirdiği kazanımlarla alakalı en ufak bir problemi söz konusu değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakının derdi kazanımlarımızla değil kaybettiklerimizle. Adalete olan güveni tekrar tesis edebilmek için Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu. Biz onun için gayret ediyoruz. Kayserimiz maalesef 'Kayseri işini bilir' adı başlığı altında yeterince desteği göremediği için aday olduk. Biz bu noktada siyaset yapmaya gayret gösteriyoruz. Dosyalarca dolusu evrak şu an elimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çözüm için bekliyor. Yine söylüyorum bizim kazanımlarla bir işimiz yok bugüne kadar iktidarın getirdiği özgürlükler daha da fazla genişleyerek vatandaşlarımıza yansıyacak. Bizim derdimiz kaybettiklerimiz. Karşımızdaki güç millet ittifakı bileşenlerini Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'nu düşman olarak insanlara gösterme gayreti içerisinde. 85 milyonun kardeş olduğunu bir buçuk milyonun kardeş olduğunu biz bugüne kadar gösterdik. 28 Mayıs'a kadar bu noktada çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah 28 Mayıs'ta Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak Çankaya köşküne yolcu edeceğiz” şeklinde konuştu.