CHP Kayseri İl Başkanı Gözbaşı'dan Mustafa Keser'e Sert Tepki

Şarkıcı Mustafa Keser’in bir konser sırasında Kayseri ve Kayserililer hakkında sarf ettiği sözler, İl Başkanı Av. Ufuk Ozan Gözbaşı tarafından sert bir dille eleştirildi.

Gözbaşı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ticaret ve para işlerini iyi bilmek denildiğinde akıllara Yahudiliğin gelmesi, Anadolu’nun kalbinde asırlardır Ahilik kültürünün, helal kazancın ve dürüst ticaretin bayraktarlığını yapan Kayseri halkına yapılmış büyük bir haksızlık ve tarihi bir cehalettir.”

Gözbaşı, ticari başarıyı başka inançlar üzerinden örneklendirmeye çalışmanın Kayseri’nin kadim İslami ticaret ahlakını hiçe saymak olduğunu vurguladı. Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekerek, bu tür benzetmelerin milletin sinir uçlarıyla oynadığını ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak şehrin onurunu ve hemşehrilerin itibarını korumaya devam edeceklerini ifade eden Gözbaşı, “Kayseri sahipsiz değildir, dürüst ve inançlı tüccarımızın, esnafımızın ve halkımızın yegâne savunucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.