CHP Kayseri İl Başkanı Gözbaşı 'Dayatma atamaları asla kabul etmiyor ve kesinlikle tanımıyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, geçtiğimiz gün parti genel merkezi tarafından gerçekleştirilen atama kararlarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Başkan Gözbaşı, merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerine yapılan atamaları kabul etmediklerini belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Gözbaşı; “Kayseri İl Başkanı ve İl Örgütü olarak, meşruiyeti olmayan bu butlan yönetime karşı görevimizin başında, dimdik ayaktayız. Hukuksuzca görevden alınan İzmir, Adana, Erzurum, Malatya, Gaziantep ve Bursa İl Başkanlarımızla; haksız yere disipline sevk edilen İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik ve PM Üyemiz Sayın Hüseyin Yaşar ile sonuna kadar omuz omuza dayanışma içinde olacağız. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, aynı hükümsüz yönetim tarafından Kayseri'mizin merkez ilçeleri olan Melikgazi, Kocasinan ve Talas'a yapılan dayatma atamaları da asla kabul etmiyor ve kesinlikle tanımıyoruz. Unutulmamalıdır ki, seçimle gelen, yalnızca seçimle gider. Örgütümüzün helal iradesinin masa başında gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Partimiz, dört duvardan ibaret bir bina değil, kökleri derinde, sarsılmaz bir inançtır. Demokrasi, hukuk ve adalet mücadelemizden zerre taviz vermeden yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hedefimiz ve yolumuz nettir: Önce kurultay, sonra iktidar” ifadelerini kullandı.

KİMLER ATANDI?

Geçtiğimiz CHP Genel Merkezi tarafından görevden almalar sonrası boş kalan Melikgazi, Kocasinan ve Talas'a atama gerçekleştirilmişti. CHP Melikgazi İlçe Başkanlığı’na Ergün Canbulat, Kocasinan İlçe Başkanlığı’na Neşe Nasırlıoğlu Aslan ve Talas İlçe Başkanlığı’na ise Hasan Çetin atanmıştı.