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  • CHP Kayseri İl Başkanı Gözbaşı'ndan 'Kur'an'a Saygısızlığa' Sert Tepki

CHP Kayseri İl Başkanı Gözbaşı'ndan 'Kur'an'a Saygısızlığa' Sert Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Av. Ufuk Ozan Gözbaşı, Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İmam Hatip Mezunları Derneği'ne bağlı bir erkek öğrenci yurdunda yaşanan Kur'an'a saygısızlık ve şiddet olayına sert sözlerle tepki gösterdi.

CHP Kayseri İl Başkanı Gözbaşı'ndan 'Kur'an'a Saygısızlığa' Sert Tepki

'KURANI KERİM ÖFKE NESNESİ OLAMAZ'

Gözbaşı, yaptığı basın açıklamasında, çocuklara yönelik şiddetin hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyeceğini vurguladı. Açıklamada, bir eğitmenin Kur’an-ı Kerim’i öfke nesnesi gibi fırlatmasının kabul edilemez olduğunu belirten Gözbaşı, “Kimse kutsal kitabımızın arkasına saklanarak savunmasız çocuklara zulmedemez. Bu yozlaşmış zihniyetin artık sonu gelmelidir” ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri İl Başkanı, olayın münferit bir vaka olarak geçiştirilemeyeceğini, çocukların şeffaflıktan uzak ve pedagojik formasyondan yoksun kişilere teslim edilmesinin devletin asli görevini terk etmek anlamına geldiğini söyledi.

“Devletin asli görevi; çocuklarımızın ruhsal ve bedensel dokunulmazlığını korumaktır” diyen Gözbaşı, bu dokunulmazlığı ihlal eden her davranışın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani ve ahlaki sorumluluk doğurduğunu belirtti.

Son olarak, “Çocuklara yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi ve mazereti yoktur, olamaz” sözleriyle açıklamasını tamamlayan Gözbaşı, kamuoyunu duyarlılığa davet etti.

 

 

Haber Merkezi

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